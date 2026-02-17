Nuevo DNI electrónico 2026: ¿Quiénes deben renovarlo obligatoriamente y cuánto cuesta?

Argentina ha dado un salto tecnológico definitivo en materia de identificación. Desde febrero de 2026, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) ha comenzado la emisión masiva del nuevo DNI electrónico con chip y tecnología “contactless” (sin contacto). Este documento, fabricado en policarbonato y grabado con láser, posiciona al país bajo los estándares internacionales de seguridad más exigentes, similares a los que se utilizan en la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin embargo, la aparición de este nuevo formato ha generado dudas sobre la validez de las tarjetas actuales. Aquí te contamos todo lo que necesitás saber para no incurrir en gastos innecesarios o evitar inconvenientes legales.

¿Es obligatorio cambiar el DNI por el nuevo modelo?

La respuesta corta es no. Los documentos actuales (DNI tarjeta) siguen siendo totalmente válidos para votar, viajar por el país y realizar cualquier trámite civil o comercial hasta el día de su vencimiento. La transición al nuevo formato electrónico es progresiva.

Solo deberán tramitar el nuevo ejemplar quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

Vencimiento impreso: Si la fecha de validez en el frente de tu tarjeta ya expiró o está próxima a hacerlo.

Gran parte de los DNI emitidos en 2011 cumplen ahora sus 15 años de vigencia, por lo que este grupo es el principal convocado a renovar.

Los menores que alcancen las edades de 5 a 8 años, y los adolescentes al cumplir los 14 años.

Si el plástico está roto, la foto es ilegible o el código PDF417 del dorso no puede ser escaneado.

Si el plástico está roto, la foto es ilegible o el código PDF417 del dorso no puede ser escaneado. Cambio de datos: Modificaciones de domicilio, nombre, apellido o rectificación de identidad de género.

Qué tiene de especial el DNI electrónico con chip

El nuevo diseño no es solo estético; su corazón es un chip NFC (Near Field Communication), la misma tecnología que utilizan las tarjetas bancarias y la SUBE.

Imposible de falsificar: Al estar hecho de policarbonato multicapa, el grabado láser quema el material, lo que impide cualquier intento de borrar o alterar los datos sin destruir la tarjeta.

El chip permite validar la identidad de forma digital sin contacto físico. Además, incorpora un código QR para que organismos públicos o privados verifiquen la autenticidad del ejemplar de manera instantánea.

El chip permite validar la identidad de forma digital sin contacto físico. Además, incorpora un código QR para que organismos públicos o privados verifiquen la autenticidad del ejemplar de manera instantánea. Seguridad internacional: Cumple con las normas de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), lo que facilita los controles migratorios y aumenta la seguridad en fronteras.

Tarifas actualizadas: cuánto sale el trámite en febrero 2026

A partir de este mes, el Renaper ha actualizado el cuadro tarifario para la obtención del documento nacional e internacional:

DNI Regular (Trámite común): $7.500. Se recibe en el domicilio en aproximadamente 10 días hábiles.

$18.500. Entrega por correo en un plazo de 96 horas hábiles.

$29.500. Se retira al día siguiente en centros de documentación específicos.

$40.500. Disponible únicamente en aeropuertos y sedes seleccionadas para emergencias de viaje.

$40.500. Disponible únicamente en aeropuertos y sedes seleccionadas para emergencias de viaje. DNI para Extranjeros: $14.000 (trámite regular).

Casos gratuitos: El primer DNI para recién nacidos (hasta los 6 meses de vida) y la primera rectificación de identidad de género se mantienen sin cargo.

Cómo sacar el turno y qué llevar

Para evitar demoras y estafas, el turno debe gestionarse a través de la aplicación Mi Argentina o en el sitio web oficial del Gobierno nacional.

Reserva: Elegir la oficina de Renaper o Registro Civil más cercana y abonar el trámite de forma anticipada o en la sede (según la localidad).

Asistir con el DNI anterior (si se tiene) y, en caso de menores de 14 años, deben ir acompañados por su padre, madre o tutor con partida de nacimiento original.

Asistir con el DNI anterior (si se tiene) y, en caso de menores de 14 años, deben ir acompañados por su padre, madre o tutor con partida de nacimiento original. Seguimiento: Con el ID de trámite proporcionado, podés rastrear el estado del envío a través de la web de Correo Argentino o en la misma app Mi Argentina.

La convivencia de ambos formatos (el tradicional y el electrónico) durará varios años, por lo que si tu documento está en buen estado y vigente, no hay urgencia legal para cambiarlo, aunque cualquier ciudadano puede optar por el nuevo formato si desea contar con la última tecnología de seguridad.