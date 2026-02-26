Sin acuerdo salarial en la Provincia: el conflicto detrás del paro docente que frena el inicio de clases en 2026

El regreso a las aulas en la Provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de máxima tensión e incertidumbre. A escasos días de la fecha estipulada oficialmente para el comienzo del ciclo lectivo, los principales sindicatos que nuclean a los trabajadores de la educación ratificaron una medida de fuerza que paralizará la actividad escolar en el distrito con mayor matrícula del país. El paro docente bonaerense ha sido confirmado de manera unánime para el próximo lunes 2 de marzo de 2026, afectando de manera directa a millones de alumnos que asisten a establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario.

La decisión gremial no surge de un día para el otro, sino que es el resultado de semanas de negociaciones trabadas entre la administración de Axel Kicillof y los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). El conflicto trasciende la mera disputa por un punto porcentual en la paritaria; se enmarca en un contexto macroeconómico sumamente complejo, caracterizado por una fuerte presión inflacionaria y el retiro definitivo de históricos fondos nacionales que complementaban de manera vital el salario de los maestros en cada provincia.

La oferta salarial real y los motivos del rechazo sindical

Durante las últimas mesas técnicas, el Gobierno provincial intentó destrabar el conflicto para asegurar la presencia de los maestros en las aulas. Sin embargo, la propuesta oficial fue considerada insuficiente por las asambleas docentes. La oferta concreta de la Provincia consistió en un incremento del 3% para el mes de febrero, aplicado estrictamente sobre los salarios vigentes de enero, sin la inclusión de bonos extraordinarios ni sumas fijas adicionales.

Para los gremios, este porcentaje no logra recomponer la pérdida del poder adquisitivo ni se acerca a amortiguar las proyecciones de inflación. Las bases docentes, representadas por federaciones mayoritarias como la FEB y SUTEBA, manifestaron un profundo malestar ante una propuesta que, en términos reales de bolsillo, representa un incremento mínimo que apenas modifica la estructura de ingresos mensuales de los trabajadores frente al constante aumento del costo de vida.

Radiografía del salario docente bonaerense actual

Para comprender la magnitud del conflicto y la contundencia de la medida de fuerza, es indispensable analizar los números reales que maneja un maestro hoy en el territorio bonaerense. La ausencia de fondos compensatorios de la Nación ha dejado a las provincias con la responsabilidad exclusiva de sostener los haberes, lo que en Buenos Aires ha tensionado al máximo las finanzas públicas.

Con la reciente propuesta del 3% (que acaba de ser rechazada), un maestro de grado que recién inicia su carrera con jornada simple alcanzaría un salario de bolsillo estimado en apenas $772.825. Esta cifra ubica a una enorme porción de los educadores provinciales muy cerca de los márgenes de vulnerabilidad económica, siendo el principal motor que impulsó el voto masivo a favor del paro general en los congresos gremiales.

Cargo (Jornada Simple) Antigüedad Sueldo de Bolsillo Estimado (Oferta 3%) Maestro de Grado / Preceptor 0 años (Inicial) $772.825 Maestro de Grado 10 años $888.749 Maestro de Grado 20 años $1.085.450 Director de 1ra Categoría 24+ años $1.412.300

El peso del recorte nacional y la eliminación del FONID

Más allá de la discusión estrictamente jurisdiccional, existe un factor externo que dinamitó las relaciones salariales en el sector educativo de todo el país: la eliminación presupuestaria del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Este componente, que el Estado Nacional transfería de manera ininterrumpida desde hacía más de 25 años, representaba una porción directa e insustituible del ingreso neto de los educadores.

La quita definitiva del FONID implica que, incluso si la Provincia de Buenos Aires otorga aumentos porcentuales de sus propios fondos, el salario final de muchos docentes termine estancado, ya que el aumento provincial apenas logra compensar el dinero nacional que dejaron de percibir. Los sindicatos exigen que la administración bonaerense se haga cargo de ese histórico bache financiero o, en su defecto, una inyección de recursos urgente.

Adhesión al cese de actividades: qué esperar en escuelas públicas y privadas

La contundencia del reclamo salarial se verá reflejada en el altísimo nivel de acatamiento que se proyecta para el próximo lunes. El Frente de Unidad Docente Bonaerense, que agrupa a SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, ha mostrado una postura monolítica y unificada frente al rechazo de la oferta paritaria del Ejecutivo.

En las escuelas de gestión estatal, se prevé que la inactividad sea prácticamente total, dejando las aulas cerradas en los 135 municipios de la Provincia. Por su parte, en los colegios de gestión privada, la situación dependerá en gran medida de la adhesión individual de cada educador. Sin embargo, dada la crisis de ingresos generalizada, las propias cámaras de colegios privados advierten que muchas instituciones experimentarán interrupciones totales o parciales de su cronograma habitual.

Recomendaciones prácticas para las familias bonaerenses

El aplazamiento abrupto del inicio del ciclo lectivo genera, lógicamente, una evidente desorganización en la rutina laboral y familiar de millones de hogares. Ante este panorama de total incertidumbre, es fundamental que los padres y tutores se organicen anticipadamente.

Para atravesar esta coyuntura sin imprevistos de último momento en la puerta del colegio, se sugieren las siguientes pautas organizativas: