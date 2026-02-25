Paritarias PBA: Confirmaron el aumento de marzo 2026 y el cronograma de pagos para estatales y docentes

El cierre de febrero ha dejado un escenario de incertidumbre absoluta para los trabajadores de la administración pública en la Provincia de Buenos Aires. Tras semanas de negociaciones trabadas y ofertas que no lograron convencer a la cúpula sindical, el Gobierno provincial se vio obligado a tomar una medida de emergencia para evitar que los sueldos queden congelados frente al avance de la inflación.

La tensión es palpable. Mientras los gremios docentes y estatales definen medidas de fuerza que podrían paralizar el inicio de actividades en marzo, la Tesorería General ya ha activado los mecanismos de liquidación con una novedad administrativa que cambiará la conformación del recibo de sueldo este mes. No hubo acuerdo firmado, pero sí habrá un movimiento en los haberes que se depositan esta semana.

¿Qué significa esto para el bolsillo del trabajador? ¿Se cobra con aumento o sin aumento? A continuación, desglosamos la letra chica de la resolución provincial y el cronograma definitivo que debés tener en cuenta.

El Conflicto de Fondo: Por Qué No Hubo Acuerdo

Para entender lo que verás depositado en tu cuenta sueldo, primero hay que entender qué pasó en la mesa paritaria. Las reuniones técnicas entre los representantes del Ministerio de Economía y los líderes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y los gremios de la Ley 10.430 terminaron sin consenso.

La provincia ofertó una recomposición que los sindicatos consideraron “insuficiente” para recuperar el poder adquisitivo perdido en el primer bimestre del año. La exigencia gremial fue clara: cláusula gatillo mensual y un porcentaje que supere los índices del INDEC. Al no obtener respuesta positiva, se declararon en estado de alerta y movilización.

Ver también: Paritarias PBA: Paro docente confirmado, oferta rechazada y la trama detrás del 3% que trabó todo

La Maniobra del Ejecutivo: Un Pago “A Cuenta”

Ante el riesgo de que el conflicto se dilate y los trabajadores cobren en marzo exactamente lo mismo que en febrero (lo cual hubiese significado una pérdida real de poder de compra), el gobernador Axel Kicillof instruyó liquidar un incremento de manera unilateral. No se trata de un cierre de paritaria, sino de un pago a cuenta de futuros aumentos.

Esta herramienta administrativa permite inyectar dinero en el bolsillo de los trabajadores mientras se sigue negociando. Sin embargo, ha generado polémica porque el porcentaje decidido está lejos de las pretensiones iniciales. El incremento liquidado para los haberes de febrero será finalmente del 1,5%.

Es vital comprender que este porcentaje se descontará de lo que finalmente se acuerde cuando se cierre la paritaria anual o trimestral. Es decir, es un adelanto para paliar la urgencia, no un bono extra.

Impacto en Docentes, Médicos y Policías

La medida abarca a la totalidad de la planta permanente y transitoria de la provincia. Esto incluye:

Docentes y Auxiliares: Verán reflejado este ítem en sus recibos digitales del COULI. Sin embargo, el malestar en las bases es alto y el inicio de clases del próximo lunes 2 de marzo pende de un hilo, con asambleas distritales votando medidas de fuerza.

Verán reflejado este ítem en sus recibos digitales del COULI. Sin embargo, el malestar en las bases es alto y el inicio de clases del próximo lunes 2 de marzo pende de un hilo, con asambleas distritales votando medidas de fuerza. Personal de Salud y CICOP: También percibirán el adelanto, aunque mantienen reclamos específicos sobre las guardias y los pases a planta.

También percibirán el adelanto, aunque mantienen reclamos específicos sobre las guardias y los pases a planta. Fuerzas de Seguridad: La Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario recibirán el ajuste de forma automática junto con el pago de las horas CORES, que suelen tener su propio esquema de actualización.

Ver también: Inicio de clases 2026 en Provincia de Buenos Aires: Fechas clave, paros y el costo de la mochila

Calendario de Pagos: Las Fechas Confirmadas

Más allá de la controversia por el monto, la certidumbre sobre la fecha de cobro es fundamental para la economía familiar. La Tesorería General de la Provincia ha oficializado el cronograma de depósitos que comienza de manera inminente.

A continuación, te detallamos día por día quiénes tendrán el dinero acreditado:

Fecha de Acreditación Organismos y Ministerios Viernes 27 de Febrero Dirección de Vialidad, Instituto de la Vivienda, OCEBA e Hipódromo. Lunes 3 de Marzo Ministerio de Salud y Caja de Policía. Martes 4 de Marzo Administración Central (Ley 10.430), Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados. Miércoles 5 de Marzo Poder Judicial, ARBA, Fiscalía de Estado, Junta Electoral. Jueves 6 de Marzo Dirección General de Cultura y Educación (Totalidad de Docentes y Auxiliares).

Cronograma oficial de pagos de la Provincia de Buenos Aires – Febrero 2026.

Atención Jubilados y Pensionados del IPS

Una de las dudas más recurrentes llega desde el sector pasivo. ¿Este pago “a cuenta” llega a los jubilados? La respuesta técnica es sí, dado que es una suma remunerativa aplicada al básico de los activos. Por el principio de movilidad jubilatoria que rige en la Provincia de Buenos Aires, los beneficiarios del IPS verán impactado este 1,5% en sus haberes.

No obstante, debido a los tiempos de carga del sistema previsional, es posible que en algunos casos la actualización se perciba con el cronograma del mes siguiente o por liquidación complementaria, dependiendo de la celeridad con la que se firmó el decreto. El calendario de pago para jubilados se mantiene sin cambios para los últimos días de esta semana.

Fecha de Cobro Beneficiarios IPS Jueves 26 de Febrero Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Pensiones sociales no contributivas (todos los DNI). Viernes 27 de Febrero Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Cómo Sigue la Negociación

El pago de este adelanto no cierra el conflicto; por el contrario, podría agudizarlo si no hay una nueva convocatoria urgente. Los sindicatos ya han advertido que si no se reabre la discusión en las próximas 48 horas, las medidas de acción directa se profundizarán.

Marzo comienza con un escenario complejo: dinero en los cajeros, pero insuficiente según los trabajadores, y un ciclo lectivo que, una vez más, queda rehén de la falta de acuerdo político y económico.