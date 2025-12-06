Estatales bonaerenses: Cronograma de aguinaldo, sueldos y aumentos en diciembre 2025

El cierre del año 2025 llega con expectativas renovadas para los más de 600.000 trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires. En un contexto económico donde la planificación financiera familiar es crucial, las fechas de cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC), la liquidación de haberes de diciembre y las definiciones en materia salarial se convierten en las búsquedas más urgentes para docentes, médicos, policías, judiciales y personal administrativo.

Este artículo reúne toda la información oficial, las estimaciones basadas en el funcionamiento de la Tesorería General de la Provincia y los datos clave que todo agente estatal bonaerense debe conocer para transitar el último mes del año.

Cuándo cobran el Aguinaldo los estatales bonaerenses en diciembre 2025

El pago del medio aguinaldo de diciembre es, sin dudas, el evento más esperado. A diferencia del salario mensual, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires suele establecer un calendario especial para el SAC, separándolo de los haberes regulares para inyectar liquidez en el consumo antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Aunque el cronograma oficial se publica con pocos días de antelación, el esquema operativo del Banco Provincia y la Tesorería indica las siguientes coordenadas para el depósito:

Fecha estimada de depósito: Se prevé que el pago se realice entre el jueves 18 y el viernes 19 de diciembre de 2025.

Se prevé que el pago se realice entre el jueves 18 y el viernes 19 de diciembre de 2025. Acreditación: El dinero estará disponible en las cajas de ahorro a partir de las 00:00 horas del día de pago o, en algunos casos, desde la tarde anterior mediante cajeros automáticos de la red Link.

Cómo se calcula el segundo SAC del 2025

Para verificar que el monto depositado sea el correcto, es importante recordar la fórmula de cálculo vigente. El segundo SAC corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (sueldo básico, antigüedad, bonificaciones remunerativas) dentro del segundo semestre del año, que abarca de julio a diciembre.

Si durante este semestre hubo aumentos paritarios escalonados —como ha sucedido a lo largo de 2025—, el cálculo debe tomar el mes con el sueldo más alto (“el mejor sueldo”), lo que garantiza que el aguinaldo refleje la última actualización salarial. Si el agente no trabajó los seis meses completos (por licencias sin goce de sueldo o ingreso reciente), se cobrará un proporcional por los días trabajados.

Calendario de cobro de sueldos: Haberes de diciembre 2025

El sueldo correspondiente al mes de diciembre, que se cobra a mes vencido, se acreditará en los primeros días hábiles de enero de 2026. Manteniendo la estructura habitual de pagos de la provincia, el cronograma se dividiría de la siguiente manera:

Primer día hábil (lunes 5 de enero de 2026)

En esta primera jornada percibirán sus haberes los agentes de los organismos con mayor cápita operativa y fuerzas de seguridad:

Ministerio de Seguridad (Policía Bonaerense).

Servicio Penitenciario Bonaerense.

Ministerio de Salud (Ley 10.471 y 10.430 hospitalarios).

Caja de Policía.

Organismos de la Constitución.

Segundo día hábil (martes 6 de enero de 2026)

En la segunda jornada se completa el pago para el grueso de la administración central y el sistema educativo:

Dirección General de Cultura y Educación (Docentes y Auxiliares).

Poder Judicial.

Resto de los agentes de la Ley 10.430 (Ministerios, ARBA, IOMA, etc.).

Paritarias: Aumentos y situación salarial al cierre de 2025

La discusión salarial en la Provincia de Buenos Aires ha sido dinámica durante todo el 2025, con mesas de revisión casi mensuales o bimestrales para no perderle pisada a la inflación. Para este cierre de año, los gremios mayoritarios (ATE, UPCN, el Frente de Unidad Docente Bonaerense y CICOP) han puesto sobre la mesa exigencias claras ante el Ministerio de Trabajo provincial.

Lo que se verá reflejado en el recibo de diciembre incluye:

Último tramo del aumento: Se aplicará el porcentaje acordado en la paritaria de noviembre/diciembre, impactando directamente en el básico y, por consiguiente, en la antigüedad y otros ítems atados a este.

Se aplicará el porcentaje acordado en la paritaria de noviembre/diciembre, impactando directamente en el básico y, por consiguiente, en la antigüedad y otros ítems atados a este. Bono de Fin de Año: Esta es la gran incógnita y el reclamo central de los sindicatos. Históricamente, se solicita una suma fija no remunerativa para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Su confirmación depende exclusivamente de la disponibilidad de fondos del Tesoro Provincial y suele anunciarse sobre la segunda quincena de diciembre.

Esta es la gran incógnita y el reclamo central de los sindicatos. Históricamente, se solicita una suma fija no remunerativa para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Su confirmación depende exclusivamente de la disponibilidad de fondos del Tesoro Provincial y suele anunciarse sobre la segunda quincena de diciembre. Asignaciones Familiares: Los topes y montos de las asignaciones familiares provinciales se actualizan automáticamente enganchados a los aumentos salariales, para evitar que los trabajadores pierdan el beneficio al recibir mejoras en su sueldo bruto.

Docentes bonaerenses: Incentivo y Conectividad

Para el sector docente, diciembre es un mes administrativamente complejo. Además del salario y el aguinaldo, se debe prestar atención a la continuidad de los fondos específicos.

Es vital revisar en el recibo de haberes (COULI) que los ítems de conectividad y material didáctico estén liquidados correctamente según la carga horaria. Asimismo, los docentes suplentes que hayan tomado cargos en los últimos meses del año deben verificar la carga en el sistema “Host” para asegurar que el proporcional de aguinaldo se liquide en tiempo y forma y no pase a “alcance” en meses posteriores.

Jubilados y Pensionados del IPS: Cronograma diferenciado

El Instituto de Previsión Social (IPS) maneja un calendario distinto al de los activos, que suele adelantarse para beneficiar a la clase pasiva. Para diciembre de 2025, los jubilados bonaerenses cobrarán tanto el haber mensual como el medio aguinaldo en un mismo cronograma unificado antes de que termine el mes.

Generalmente, el pago se divide en dos días según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: Cobran primero.

Cobran primero. DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Cobran al día siguiente.

Es fundamental recordar que los aumentos logrados por el personal activo se trasladan automáticamente a los jubilados del IPS gracias a la movilidad jubilatoria de la provincia de Buenos Aires, aunque a veces con un mes de diferimiento dependiendo de la fecha de cierre de la liquidación.

Cómo consultar y descargar el recibo de sueldo digital

La digitalización de los recibos de haberes en la provincia permite a los usuarios chequear la liquidación antes de ir al cajero. Esto es esencial para detectar errores en el aguinaldo o en el presentismo.

Acceso al portal SIAPE / Mis Haberes

Todos los empleados públicos (excepto Policía y SPB que tienen sus propios sistemas, y docentes que usan el portal ABC) deben ingresar al portal de Recursos Humanos de la Provincia.

Pasos para la consulta:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sección “Empleados” o directamente al portal del SIAPE. Autenticarse con usuario y contraseña. Si es la primera vez, se puede gestionar la clave mediante la validación de identidad. Ir a la pestaña “Mis Haberes” o “Recibos”. Seleccionar el año 2025 y el mes “12” para el sueldo, o la opción “SAC 2do Semestre” para el aguinaldo.

Acceso para Docentes (Portal ABC)

Ingresar a la plataforma ABC (abc.gob.ar). Entrar con CUIL y Clave. Seleccionar “Mis Haberes”. Allí aparecerá el detalle del recibo oficial y, en caso de existir, el recibo de alcance o complementaria.

Beneficios adicionales: Cuenta DNI en Diciembre

Finalmente, un aspecto que funciona como un “salario indirecto” para los estatales bonaerenses es el uso de la billetera virtual Cuenta DNI. Al cobrar en el Banco Provincia, los empleados públicos acceden a la totalidad de los descuentos que la entidad ofrece para las fiestas.

Para diciembre 2025, se esperan reintegros especiales en carnicerías, granjas, pescaderías y supermercados, estrategias que el gobierno provincial impulsa para mitigar el impacto de la inflación en la canasta navideña. Se recomienda a los trabajadores estatales planificar sus compras en los días de promoción vigentes para maximizar el rendimiento de su aguinaldo.