Equipaje en micros de larga distancia: ¿Cómo funciona el nuevo registro digital obligatorio en Argentina?

El sistema de viajes en micro de larga distancia en Argentina atraviesa una modernización histórica. A partir de la reciente Resolución 4/2026 de la Secretaría de Transporte, el tradicional marbete de cartón y la faja física tienen los días contados. El Gobierno ha dispuesto un nuevo Régimen de Identificación y Trazabilidad, que obliga a las empresas a digitalizar el control de las valijas para garantizar que cada bulto esté vinculado de forma inequívoca al pasajero.

Esta medida, que entra en vigencia plena a mediados de marzo de 2026, busca terminar con los reclamos por pérdidas o confusiones en las bodegas, brindando mayor seguridad jurídica tanto al viajero como a las transportistas.

Adiós a los marbetes: ¿Cómo registrarás tu valija ahora?

La principal novedad es la desregulación tecnológica. El Estado ya no impone un diseño único de etiqueta; ahora, cada empresa de micros es libre de elegir el método que mejor se adapte a su infraestructura, siempre que asegure la trazabilidad e inviolabilidad.

Los sistemas que comenzarás a ver en las terminales de todo el país incluyen:

Códigos QR o electrónicos : Vinculados directamente a tu pasaje digital.

: Vinculados directamente a tu pasaje digital. Códigos impresos en el ticket : El mismo boleto servirá como comprobante de despacho.

: El mismo boleto servirá como comprobante de despacho. Registro digital en sistema de ticketing : La valija queda “asociada” a tu DNI en la base de datos de la empresa al momento del despacho.

: La valija queda “asociada” a tu DNI en la base de datos de la empresa al momento del despacho. Etiquetas térmicas personalizadas: Emitidas por la propia transportista con tus datos personales.

Plazos y sanciones: qué deben saber los pasajeros

El Gobierno otorgó a las empresas un plazo de 60 días (desde mediados de enero) para implementar estos cambios. Esto significa que durante febrero de 2026 convivirán el sistema viejo y el nuevo, pero hacia finales del mes la digitalización será la norma.

Es fundamental tener en cuenta dos reglas de oro del nuevo esquema:

Sin registro no hay viaje : El equipaje que no esté identificado con alguno de estos nuevos dispositivos de seguridad no podrá ser ingresado a la bodega . En estos casos, el pasajero pierde el derecho a compensación alguna.

: El equipaje que no esté identificado con alguno de estos nuevos dispositivos de seguridad . En estos casos, el pasajero pierde el derecho a compensación alguna. Control de la CNRT: La Comisión Nacional de Regulación del Transporte será la encargada de fiscalizar que las empresas cumplan con la trazabilidad. Si una empresa no registra correctamente tu bulto, se expone a multas severas.

Derechos del usuario: ¿Qué pasa si el equipaje se pierde?

A pesar de la digitalización, los derechos del pasajero se mantienen firmes bajo la Resolución 47/1995. Si tu valija sufre daños o se extravía, el nuevo sistema digital facilitará la prueba del despacho.

El comprobante es clave : Cualquiera sea el método (QR, etiqueta o código en el pasaje), ese es tu seguro.

: Cualquiera sea el método (QR, etiqueta o código en el pasaje), ese es tu seguro. Plazo de reclamo : Debés realizar la denuncia ante la empresa dentro de las 24 horas de finalizado el viaje. Conservá siempre el número de reclamo.

: Debés realizar la denuncia ante la empresa dentro de las de finalizado el viaje. Conservá siempre el número de reclamo. Indemnización: En caso de pérdida total, la empresa debe abonar el monto fijado por ley, el cual se actualiza periódicamente según el valor de reposición de los bultos.

Recomendaciones para tu próximo viaje

Para evitar demoras en la terminal, especialmente en este mes de alta demanda por el fin de verano, seguí estos consejos:

Llegá con 30 minutos extra : El proceso de etiquetado digital puede demorar unos segundos más que el sistema manual mientras se asocia el código a tu pasaje.

: El proceso de etiquetado digital puede demorar unos segundos más que el sistema manual mientras se asocia el código a tu pasaje. Verificá tu nombre : Al momento del despacho, asegurate de que el sistema registre correctamente tu identidad.

: Al momento del despacho, asegurate de que el sistema registre correctamente tu identidad. Objetos de valor: Recordá que el despacho en bodega es para ropa y efectos personales. Dinero, joyas, cámaras y documentación importante deben viajar siempre con vos en el bolso de mano (hasta 15 kg permitidos sin costo).

Este cambio forma parte de un plan más amplio de desregulación que busca modernizar el transporte interjurisdiccional, alineando a los micros de larga distancia con los estándares de seguridad y trazabilidad que ya funcionan en el sector aerocomercial.