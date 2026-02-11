¡Atención! llega el registro digital de equipaje en los micros de larga distancia

Si tenés planeado viajar en micro en los próximos meses, prestá atención porque la forma de despachar tu valija está cambiando radicalmente. A partir de la Resolución 4/2026 publicada este enero por la Secretaría de Transporte, el viejo sistema de marbetes y fajas de papel —ese troquelado que muchas veces se rompía o se perdía— deja de ser obligatorio para dar paso a nuevas tecnologías de trazabilidad digital.

Esta medida busca modernizar un sistema que había quedado obsoleto y permitir que las empresas de transporte adopten herramientas más seguras, como códigos QR o la vinculación directa del bulto con tu DNI en una base de datos digital. A continuación, analizamos qué implica este cambio para el pasajero y cómo te afecta a la hora de subir al colectivo.

Qué cambia con la nueva normativa

Hasta ahora, las empresas estaban obligadas a utilizar un diseño específico de etiqueta provisto por normativas estatales antiguas. Esto generaba burocracia y no siempre garantizaba la seguridad del equipaje. Con la desregulación impulsada por la nueva normativa, las compañías tienen libertad de elección sobre el método de identificación, siempre y cuando cumplan con una condición innegociable: vincular inequívocamente el equipaje con el pasajero.

Las empresas tienen un plazo de 60 días desde la publicación de la norma (mediados de marzo de 2026) para implementar sus nuevos sistemas. Durante este periodo de transición, es probable que veas convivir el sistema viejo con las nuevas opciones tecnológicas.

Las nuevas opciones de registro

En lugar de la clásica etiqueta adhesiva, las empresas podrán optar por:

Código QR o electrónico: Una etiqueta inteligente que, al ser escaneada, muestra tus datos y el destino.

Una etiqueta inteligente que, al ser escaneada, muestra tus datos y el destino. Vinculación al ticket digital: El registro de tu valija queda cargado directamente en el sistema de ticketing. Al presentar tu pasaje (en el celular o impreso), el chofer ya sabrá cuántos bultos tenés asociados.

El registro de tu valija queda cargado directamente en el sistema de ticketing. Al presentar tu pasaje (en el celular o impreso), el chofer ya sabrá cuántos bultos tenés asociados. Etiquetas propias: Las empresas pueden diseñar sus propios marbetes con medidas de seguridad privadas, sin depender del modelo estatal.

Las empresas pueden diseñar sus propios marbetes con medidas de seguridad privadas, sin depender del modelo estatal. Código impreso en el pasaje: Un identificador alfanumérico único que conecta tu boleto con tu valija.

Dato clave: La normativa establece que ningún equipaje podrá ser transportado si no está identificado. Si tu valija no tiene la trazabilidad asegurada, la empresa no puede cargarla en bodega.

Tus derechos y cómo reclamar en caso de pérdida

Una de las dudas más frecuentes con este cambio es qué pasa con los reclamos. ¿El registro digital cambia la responsabilidad de la empresa? La respuesta es no. Aunque cambie la tecnología, la responsabilidad del transportista se mantiene intacta.

La nueva resolución aclara que sigue vigente el régimen de indemnizaciones por pérdida, deterioro o sustracción de equipaje. Si llegás a destino y tu valija no está, el procedimiento sigue siendo el mismo, pero ahora con más herramientas de prueba a tu favor gracias al registro digital:

Conservá el comprobante: Ya sea el QR en tu celular o el ticket digital. Es tu única prueba de que despachaste el bulto. Hacé el reclamo inmediato: Tenés que notificar a la empresa apenas te bajás del micro y notás la falta. Indemnización: La empresa tiene un plazo (generalmente 5 días) para responder. Si no aparece el equipaje, deben abonarte la indemnización estipulada por la CNRT.

Recomendaciones para el pasajero

Para evitar dolores de cabeza en esta etapa de transición tecnológica, te conviene seguir estos consejos expertos:

Llegá con tiempo: Al principio, los choferes y maleteros pueden demorar un poco más en escanear los nuevos códigos o verificar la carga en el sistema.

Al principio, los choferes y maleteros pueden demorar un poco más en escanear los nuevos códigos o verificar la carga en el sistema. Digitalizá todo: Si la empresa te manda el ticket por mail, descargalo en tu celular para tenerlo disponible sin conexión. Ahí figurará el código de tu equipaje.

Si la empresa te manda el ticket por mail, descargalo en tu celular para tenerlo disponible sin conexión. Ahí figurará el código de tu equipaje. Identificación extra: Aunque el sistema sea digital, nunca está de más ponerle a tu valija una etiqueta personal con tu nombre y teléfono por si el sistema falla o la etiqueta oficial se desprende.

Aunque el sistema sea digital, nunca está de más ponerle a tu valija una etiqueta personal con tu nombre y teléfono por si el sistema falla o la etiqueta oficial se desprende. Verificá el escaneo: Asegurate de que el maletero efectivamente escanee o registre tu bulto antes de subirlo. Si no entra en el sistema, “no existe” legalmente para el viaje.

Este cambio promete agilizar la carga y descarga en terminales como Retiro o Dellepiane y, sobre todo, dificultar el robo de equipaje mediante la suplantación de tickets, ya que la validación digital es mucho más difícil de falsificar que un papel troquelado.