Empleadas domésticas: confirmaron aumento, bono y aguinaldo para diciembre 2025

Diciembre llega con novedades importantes para las trabajadoras de casas particulares. En las últimas horas, el Gobierno oficializó a través de la Resolución 3/2025 los nuevos cuadros tarifarios que impactan directamente en el bolsillo de miles de trabajadoras en Argentina.

Este mes es clave porque se juntan tres conceptos fundamentales: el sueldo con aumento, el medio aguinaldo y un bono extraordinario. Si sos empleadora o empleada, acá tenés toda la información detallada para liquidar los sueldos correctamente y evitar errores.

Aumento de sueldo confirmado: ¿De cuánto es?

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) homologó un aumento salarial del 1,3% para diciembre 2025. Este porcentaje se aplica sobre los sueldos de noviembre y es acumulativo.

Además, hay una noticia que muchos esperaban: se confirmó el pago de una suma no remunerativa (bono) para este mes, cuyo monto varía según la cantidad de horas semanales trabajadas.

Bono de fin de año: montos y quiénes lo cobran

Este plus salarial es una “suma fija no remunerativa” que se paga por única vez en diciembre (ya se pagó una igual en noviembre). Al ser no remunerativa, este monto va directo al bolsillo, no lleva descuentos de jubilación ni obra social.

Los montos son los siguientes, según la jornada semanal:

Jornada de menos de 12 horas semanales: $6.000

$6.000 Jornada de 12 a 16 horas semanales: $9.000

$9.000 Jornada de más de 16 horas semanales: $14.000

Dato clave: Este bono pasará a formar parte del sueldo básico (se volverá remunerativo) recién a partir de enero de 2026.

Escala Salarial Diciembre 2025: ¿Cuánto se paga la hora y el mes?

Con el aumento del 1,3% aplicado, así quedaron los valores mínimos para las categorías más comunes. Si pagás por hora o por mes, revisá estos números:

Categoría Tarea Hora Con Retiro Hora Sin Retiro Mensual Con Retiro Mensual Sin Retiro 5. Tareas Generales Limpieza, lavado, planchado, cocina básica $3.136 $3.384 $384.722 $427.807 4. Cuidado de Personas Niñeras, cuidado de adultos mayores (no terapéutico) $3.384 $3.783 $427.807 $476.746 3. Caseros Mantenimiento y cuidado de la vivienda N/A $3.384 N/A $427.807 2. Tareas Específicas Cocineros/as contratados para esa labor $3.582 $3.927 $438.479 $488.101 1. Supervisores Coordinación y control de tareas $3.783 $4.144 $471.961 $525.712

(Los montos están redondeados para facilitar la lectura, pero se recomienda usar los centavos exactos en la liquidación final).

Todo sobre el Aguinaldo (SAC) de diciembre

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se cobra en dos cuotas; ahora toca la segunda.

¿Cuándo se paga?

La fecha límite legal es el 18 de diciembre. Sin embargo, la ley permite una tolerancia de 4 días hábiles, por lo que muchos empleadores podrían depositarlo hasta el 24 de diciembre inclusive.

¿Cómo se calcula?

Tenés que tomar el mejor sueldo bruto (el más alto) de los últimos 6 meses (de julio a diciembre de 2025) y dividirlo por 2.

Fórmula: (Mejor sueldo del semestre) / 2 = Aguinaldo

Si la empleada no trabajó los 6 meses completos, el cálculo es proporcional:

(Mejor sueldo / 2) / 180 x (días trabajados)

¿El bono entra en el aguinaldo?

No. Como el bono de diciembre es una suma “no remunerativa”, no se debe incluir en la base de cálculo para el aguinaldo. El aguinaldo se calcula solo sobre el sueldo básico, horas extras y antigüedad.

Adicionales a tener en cuenta

Antigüedad: Recordá sumar el 1% por año de antigüedad sobre el sueldo básico. Se cuenta desde el 1° de septiembre de 2020.

Recordá sumar el de antigüedad sobre el sueldo básico. Se cuenta desde el 1° de septiembre de 2020. Zona Desfavorable: Corresponde un 30% adicional sobre los salarios mínimos para quienes trabajen en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires).

Para más detalles técnicos o descargar la resolución completa, podés visitar el sitio oficial de AFIP – Casas Particulares o la web de Argentina.gob.ar.