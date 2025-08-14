banner ad

Elecciones 2025: oficialismo y oposición muy parejos en las encuestas

Francisco Díaz
ELECCIONES 2025

A menos de un mes para las elecciones legislativas del 7 de septiembre, las encuestas en la provincia de Buenos Aires muestran una paridad inédita entre las principales fuerzas políticas.

Según un reciente sondeo de Proyección Consultores, Fuerza Patria, encabezada por Axel Kicillof, lidera con un 38,1%, mientras que La Libertad Avanza, de Javier Milei, le sigue de cerca con un 37,3%.

Sin embargo, un significativo 8,5% de los votantes aún se declara indeciso, lo que podría inclinar la balanza en cualquiera de las direcciones.

Este empate técnico refleja una competencia reñida en el distrito más poblado del país, que concentra alrededor del 40% del electorado nacional.

La polarización entre el oficialismo y la oposición se intensifica, mientras los votantes esperan definiciones claras en temas clave como seguridad, economía y servicios públicos

