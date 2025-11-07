El Gobierno lanza un programa federal para reforzar la protección de la niñez y adolescencia en todo el país

Denisse Helman

En un contexto donde las desigualdades entre provincias afectan la capacidad del Estado para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, el Gobierno nacional presentó una nueva medida que busca unificar criterios y fortalecer la respuesta frente a situaciones de vulnerabilidad. Se trata del Programa Federal de Protección de Niñez y Adolescencia, impulsado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano.

La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 633/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario Juan Bautista Ordoñez. El objetivo central es fortalecer la protección integral de derechos en todo el territorio nacional y eliminar las brechas entre jurisdicciones en la atención de casos de maltrato, abandono o violencia infantil.

Objetivos principales del Programa Federal de Protección de Niñez y Adolescencia

De acuerdo con lo establecido, el programa apunta a:

  • Reforzar los organismos provinciales de niñez (OPN), dotándolos de más recursos y herramientas de gestión.
  • Establecer mecanismos sostenibles que garanticen la restitución de derechos de niños y adolescentes.
  • Eliminar desigualdades federales, asegurando que cada provincia cuente con los mismos estándares de atención.
  • Fomentar la cooperación intersectorial, articulando con áreas de salud, educación, desarrollo social y justicia.

Además, busca mejorar la calidad institucional y la capacidad de respuesta frente a casos de vulneración de derechos, promoviendo políticas adaptadas a cada territorio.

Planes provinciales y condiciones para acceder al programa

Para poder recibir los beneficios y recursos del programa, las provincias deberán presentar un Plan de Acción Provincial (PAP). Este documento, de carácter estratégico y operativo, deberá detallar las acciones concretas que cada jurisdicción implementará en su territorio, de acuerdo con sus necesidades locales.

Entre las problemáticas que deberán contemplarse de manera obligatoria se incluyen:

  • Violencia infantil en todas sus formas.
  • Acoso y abuso sexual infantil.
  • Ludopatía y consumos problemáticos.
  • Niños y adolescentes sin cuidados parentales.
  • Fortalecimiento familiar y desinstitucionalización.
  • Aplicación de medidas de protección y excepcionales.

Cada provincia tendrá la posibilidad de ampliar su plan con otras problemáticas específicas, según la realidad social y económica de su región.

Implementación, control y financiamiento

La Subsecretaría de Políticas Familiares será la encargada de implementar y coordinar la ejecución del programa, además de dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias. También tendrá a su cargo la elaboración del Manual Operativo, donde se establecerán los procedimientos y criterios que guiarán el funcionamiento del sistema.

El financiamiento provendrá de los fondos destinados a las “Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, que ya forman parte del presupuesto de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

De esta manera, el nuevo Programa Federal de Protección de Niñez y Adolescencia se propone construir una red unificada de contención y respuesta frente a las situaciones más críticas que atraviesan niños y adolescentes en todo el país.

