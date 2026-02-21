El FMI avala la reforma laboral: El guiño técnico y la advertencia por los “costos sociales” del cambio

En un momento de máxima tensión política, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha enviado una señal contundente de respaldo al rumbo económico de la Argentina. A través de su portavoz, Julie Kozack, el organismo internacional destacó los avances en la reforma laboral y la apertura comercial, aunque introdujo una advertencia central: la necesidad de “mitigar adecuadamente los costos de transición” que estas medidas imponen sobre la economía real y los sectores más vulnerables.

Este pronunciamiento ocurre tras el cierre de la misión técnica en Buenos Aires, donde el equipo del Fondo, liderado por Luis Cubeddu, auditó el cumplimiento de las metas del acuerdo por u$s 20.000 millones firmado en 2025. El respaldo del organismo llega justo cuando el Congreso debate los detalles finales de la legislación laboral y la CGT mantiene su postura de confrontación.

El respaldo a la modernización laboral y la reducción de la informalidad

Para el FMI, la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei es una pieza fundamental para normalizar el funcionamiento del mercado de trabajo en el país. El organismo considera que las modificaciones en las indemnizaciones, la creación de fondos de cese laboral y la flexibilización de los modelos de contratación son herramientas que ayudarán a:

Reducir la informalidad : El Fondo sostiene que bajar los costos de litigiosidad incentivará a las empresas a registrar trabajadores.

: El Fondo sostiene que bajar los costos de litigiosidad incentivará a las empresas a registrar trabajadores. Fomentar el empleo joven : Las nuevas condiciones para el periodo de prueba buscan dinamizar el ingreso de nuevos perfiles al sistema formal.

: Las nuevas condiciones para el periodo de prueba buscan dinamizar el ingreso de nuevos perfiles al sistema formal. Atraer inversiones: Se ve a la reforma como un paso necesario para que el sector privado recupere la confianza en la estabilidad normativa de largo plazo.

La advertencia por los “costos de transición”

A pesar del elogio técnico, el organismo no ignora la delicada situación social. En su informe, Kozack remarcó que las autoridades argentinas deben ser cautelosas con la velocidad de los cambios. La expresión “costos de transición” hace referencia directa a los efectos colaterales de la apertura comercial y la reestructuración del Estado, que pueden derivar en cierres de fábricas locales o una caída temporal del consumo interno.

El FMI solicitó explícitamente que se fortalezca la red de protección social para evitar que el ajuste fiscal y las reformas estructurales profundicen los indicadores de pobreza y desempleo en el corto plazo.

Metas fiscales y el nuevo desembolso de u$s 1.000 millones

La revisión técnica dejó un saldo positivo en lo que respecta al superávit fiscal primario, que alcanzó el 1,4% del PBI en el último tramo. Sin embargo, persisten desafíos en la acumulación de reservas internacionales. A pesar de haber comprado más de u$s 2.000 millones en el inicio de 2026, el Gobierno deberá solicitar un waiver (dispensa) por un incumplimiento marginal de u$s 1.000 millones en las metas de reservas netas del BCRA.

Este avance en las negociaciones habilita el giro de un nuevo desembolso de aproximadamente u$s 1.000 millones, que servirá para reforzar las arcas nacionales y afrontar los compromisos financieros de la primera mitad del año.

El impacto en la vida cotidiana del argentino

Para el ciudadano común, este apoyo del Fondo significa una mayor previsibilidad cambiaria y un respaldo a la gobernabilidad, pero también la confirmación de que el proceso de reformas estructurales no se detendrá. La lupa del organismo sobre el nuevo IPC tras la salida de Marco Lavagna del Indec también será un factor a seguir, ya que la transparencia en las estadísticas es una condición innegociable para el programa vigente.

La economía argentina se encuentra en una fase de “re-aceleración” donde el crecimiento proyectado del 4% para 2026 convive con la fricción social de las reformas. El guiño del FMI le da oxígeno al ministro Luis Caputo, pero la presión por mitigar los efectos del ajuste seguirá siendo el principal reclamo de la calle y de los sectores productivos.