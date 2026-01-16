El estado de Bastián sigue siendo delicado: estudios revelaron múltiples fracturas de cráneo

El nuevo parte médico de Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en grave estado tras el violento accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, generó preocupación luego de que se confirmaran múltiples fracturas de cráneo, lesiones que no habían sido detectadas inicialmente.

Las nuevas complicaciones fueron advertidas tras una serie de estudios realizados en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, adonde el menor fue trasladado en las últimas horas mediante un operativo sanitario de alta complejidad.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a la Agencia Noticias Argentinas, “se realizó una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen, hallándose múltiples fracturas de cráneo”. Ante este diagnóstico, los equipos médicos resolvieron que Bastián debía ingresar nuevamente al quirófano.

Tras una reunión de evaluación interdisciplinaria, se acordó la colocación de una válvula de control de presión intracraneal, procedimiento que fue llevado adelante por el equipo de neurocirugía. Este dispositivo permite monitorear y controlar posibles aumentos de la presión dentro del cráneo, sin que se presentaran complicaciones durante la intervención.

En cuanto a la cirugía que se encontraba previamente programada —que consiste en retirar el packing hepático y realizar el cierre abdominal—, desde el entorno médico indicaron que “su realización dependerá de la evolución clínica del paciente”.

Cabe recordar que durante la jornada del jueves, luego de varios días de espera, las autoridades del Hospital Municipal de Pinamar habían confirmado que el niño se encontraba estable, condición que habilitó su derivación a Mar del Plata. La complejidad del cuadro obligó a desplegar un importante operativo sanitario, que incluyó un vuelo sanitario especializado para garantizar su traslado seguro.

El estado de salud de Bastián continúa siendo delicado, y permanece bajo estricta observación médica.