El domingo se utilizará por primera vez la Boleta Única de Papel en todo el país

El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos acudirán nuevamente a las urnas para elegir a sus representantes legislativos nacionales, una elección clave que definirá la futura composición del Congreso de la Nación. En la Provincia de Buenos Aires estarán en juego 35 bancas de diputados nacionales.

Por primera vez en la historia, se implementará en todo el territorio nacional la Boleta Única de Papel (BUP), instrumento respaldado por la Ley N.º 27.78, que busca modernizar el sistema electoral y unificar el formato de votación.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió que una parte importante del electorado aún no está familiarizada con esta nueva modalidad. “En distintos estudios de opinión observamos que mucha gente no sabe cómo funciona este nuevo instrumento, y quienes sí lo conocen, a veces se confunden al identificar la fuerza política que desean votar”, señaló.

Bianco explicó el procedimiento que deberán seguir los ciudadanos argentinos mayores de 16 años inscriptos en el Padrón Electoral. El día de la elección, los votantes deberán presentarse entre las 8:00 y las 18:00 en el establecimiento asignado, que puede consultarse previamente en el padrón.

Allí, el presidente de mesa entregará una boleta única firmada y una birome. La boleta, impresa a cuatro tintas, mostrará columnas con los partidos políticos (nombre, logo, foto de los candidatos y número de lista) y filas con las distintas categorías en disputa.

Dentro del cuarto oscuro, el elector deberá marcar con birome el recuadro correspondiente a la fuerza política elegida.

Si no se marca ningún casillero, el voto será en blanco .

. Si se eligen dos o más opciones dentro de una misma categoría, el voto será nulo .

. Si la boleta se rompe o se escribe fuera del casillero, también será inválida.

Una vez realizada la elección, la boleta deberá doblarse según las instrucciones, de modo que quede visible la firma de la autoridad de mesa pero oculta la selección del votante.

El ministro recordó que las elecciones provinciales del 7 de septiembre, realizadas con la tradicional boleta partidaria, se desarrollaron con normalidad, transparencia y rapidez.

“Para nosotros no era necesario cambiar el instrumento electoral. En septiembre votamos con la boleta tradicional y no hubo denuncias de fraude. Además, se argumentaba que el nuevo sistema reduciría costos, pero consideramos que invertir en un proceso electoral es fortalecer la democracia, no un gasto”, concluyó Bianco.