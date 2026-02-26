El debate por la eliminación de la VTV: ¿Se termina la oblea obligatoria en la Provincia de Buenos Aires?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV), un trámite que genera largas filas y quejas constantes por su costo, se encuentra en el ojo de la tormenta legislativa. En las últimas horas, ha tomado impulso un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca derogar la obligatoriedad de este control periódico. La propuesta surge en un momento de fuerte tensión económica, donde el valor de la oblea y las multas por incumplimiento han alcanzado cifras que impactan de lleno en el presupuesto de los conductores.

Los argumentos para el “fin” de la VTV

El bloque de legisladores que promueve la iniciativa sostiene que el sistema actual ha perdido su razón de ser técnica para convertirse en un mecanismo de recaudación fiscal. Basándose en datos de siniestralidad vial, los autores del proyecto argumentan que las fallas mecánicas representan apenas el 1% de los accidentes en las rutas argentinas, mientras que el error humano y el mal estado de las calzadas explican la gran mayoría de los incidentes.

La propuesta plantea que, en lugar de un control estatal centralizado y costoso, se fomente la responsabilidad individual y se permita que los chequeos de seguridad sean realizados en talleres mecánicos particulares o concesionarias, eliminando el monopolio de las plantas verificadoras actuales.

Costos actuales y multas: el peso de circular sin oblea

Mientras el debate avanza en las comisiones legislativas, la normativa vigente sigue siendo estricta. Tras los últimos ajustes de precios en este febrero de 2026, el costo de la VTV para un automóvil particular liviano en la Provincia de Buenos Aires se ubica en $97.057,65.

Sin embargo, el verdadero riesgo económico está en los controles viales. Las multas por tener la VTV vencida se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor está atado al precio de la nafta de mayor octanaje. Actualmente, las sanciones pueden variar:

Monto mínimo: Alrededor de $542.100 .

Alrededor de . Monto máximo: Puede llegar hasta los $1.807.000 en casos de reincidencia o faltas graves.

Además de la multa económica, los agentes de tránsito están facultados para retener la licencia de conducir del infractor, otorgando una boleta de citación que permite circular solo por un tiempo limitado hasta regularizar la situación.

¿Qué pasa si el proyecto se aprueba?

De prosperar la iniciativa, la Provincia de Buenos Aires se alinearía con una tendencia que busca simplificar trámites administrativos. Sin embargo, los expertos en seguridad vial advierten que la eliminación total podría ser contraproducente. Por ello, se barajan alternativas intermedias:

Extensión de plazos: Que los autos nuevos no realicen la verificación hasta los 3 o 4 años de antigüedad.

Que los autos nuevos no realicen la verificación hasta los 3 o 4 años de antigüedad. Revisiones gratuitas: Que el costo sea absorbido por los impuestos que ya pagan los automovilistas (como el Impuesto Automotor).

Que el costo sea absorbido por los impuestos que ya pagan los automovilistas (como el Impuesto Automotor). Talleres abiertos: Descentralizar el servicio para evitar los cuellos de botella en la obtención de turnos.

Cronograma vigente: cuándo te toca renovar

Pese a los rumores y el avance del proyecto, hoy la VTV sigue siendo obligatoria. Para evitar multas millonarias, es fundamental seguir el calendario de vencimientos por número de terminación de patente:

Patentes terminadas en 2: vencen en febrero.

vencen en febrero. Patentes terminadas en 3: vencen en marzo.

vencen en marzo. Patentes terminadas en 4: vencen en abril.

Es importante recordar que el turno debe gestionarse únicamente a través del sitio oficial de la Provincia para evitar estafas virtuales, que han crecido exponencialmente en los últimos meses mediante páginas que simulan ser entes oficiales para robar datos de tarjetas de crédito.