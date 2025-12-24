El Calendario Escolar 2026 en la Provincia de Buenos Aires: Lo que necesitás saber

Con el cierre del ciclo lectivo 2025, la Provincia de Buenos Aires se prepara para el año académico 2026. Este proceso genera expectativas en la comunidad educativa, formada por familias, docentes y estudiantes, que requieren de definiciones claras para organizar rutinas y actividades complementarias.

Cómo se organiza el calendario escolar 2026 en la provincia de Buenos Aires

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) anunció oficialmente el calendario escolar 2026, el cual se aplica a todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires. Este esquema fue aprobado por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación, asegurando un total de 190 días de clases.

El cronograma busca garantizar continuidad pedagógica, previsibilidad y una organización homogénea en toda la provincia de Buenos Aires.

Ver también: Asueto del 26 de diciembre 2025: ¿Es feriado en la Provincia de Buenos Aires?

Cuándo empiezan y terminan las clases en 2026

El calendario establece fechas comunes para la mayoría de los niveles educativos, con el propósito de ordenar el desarrollo del ciclo lectivo.

Los puntos centrales son:

Inicio de clases: 2 de marzo de 2026.

2 de marzo de 2026. Receso invernal: del 20 al 31 de julio.

del 20 al 31 de julio. Finalización del ciclo lectivo: 22 de diciembre de 2026.

Estas fechas son aplicables a la mayoría de las modalidades, facilitando la planificación tanto del trabajo escolar como de la dinámica familiar.

Ver también: Calendario Escolar 2026 en la Provincia de Buenos Aires: Fechas clave y novedades

Fechas clave para educación inicial, primaria y secundaria

La Educación Inicial, Primaria y Secundaria comparte el mismo esquema general de inicio, receso y cierre del ciclo lectivo.

En estos niveles, el calendario contempla:

Desarrollo regular de los espacios curriculares obligatorios .

. Inclusión de Educación Física y Educación Artística .

. Intervención de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) durante todo el año.

El objetivo es asegurar el cumplimiento de los contenidos y el acompañamiento integral de las trayectorias educativas.

Ver también: Diseño Curricular Primaria Provincia de Buenos Aires: Preparando el Ciclo Lectivo 2026

Educación técnica, agraria y modalidades especiales

El calendario 2026 también abarca las modalidades específicas del nivel secundario, que mantienen las mismas fechas generales.

Entre ellas se incluyen:

Educación Técnica y Agraria .

. Secundarias Especializadas en Arte .

. Educación Especial .

. Centros y Servicios Agregados de Formación Integral .

. Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

En todos los casos, se respeta el inicio el 2 de marzo, el receso de invierno en julio y el cierre en diciembre.

Te puede interesar: Alerta Estatales Bonaerenses: Kicillof define los sueldos a contrarreloj ¿Hay nuevo aumento y bono?

Calendario para educación artística y educación física

Las Escuelas de Educación Artística y los Centros de Educación Física siguen el mismo cronograma anual que el resto de los niveles obligatorios.

También se incluye dentro de este esquema a:

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

Esto asegura el desarrollo completo de las propuestas formativas específicas de cada modalidad.

Ver también: Feriados 2026 en Argentina: el calendario completo y cuándo caen los fines de semana largos

Fechas diferenciales para formación profesional y educación superior

Algunos niveles cuentan con un calendario propio, adaptado a sus particularidades académicas.

En el caso de la Formación Profesional:

Inicio: 9 de marzo de 2026.

9 de marzo de 2026. Receso invernal: del 20 al 31 de julio.

del 20 al 31 de julio. Finalización: 18 de diciembre de 2026.

Para la Educación Superior (Formación Docente Inicial, Formación Técnica y Formación Artística):

Inicio: 16 de marzo de 2026.

16 de marzo de 2026. Receso invernal: del 20 al 31 de julio.

del 20 al 31 de julio. Cierre del ciclo: 27 de noviembre de 2026.

Jornadas institucionales previstas para 2026

El calendario escolar incluye espacios específicos para el trabajo colectivo de los equipos educativos. Se prevén cinco Jornadas Institucionales regionalizadas a lo largo del año.

La distribución será la siguiente:

Dos jornadas en febrero .

. Una jornada en agosto .

. Una jornada en diciembre .

. Una jornada a definir por los equipos distritales e institucionales.

Estas instancias buscan fortalecer la formación situada, la planificación pedagógica y el trabajo colaborativo en las escuelas de la provincia.