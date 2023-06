"Unión por la plata": Eduardo Feinmann habló del cambio de nombre del Frente de Todos

El Gobierno decidió ponerle fin al Frente de Todos y anunció cómo será su nuevo sello: Unión por la Patria. El cambio sucedió después de 12 años consecutivos como Frente para la Victoria.

Eduardo Feinmann, obviamente, no dejó pasar por alto el tema y se mostró más picante que nunca: "Muy creativos los del Frente de Todos, no se llama más así, se llama UP, ¡upa lalá!".

Y, en ese punto, redobló la apuesta exponencialmente: "¿Unión por la Patria o Unión por la plata? ¿O unión por el Instituto Patria?".

Feinmann cerró criticando el nuevo logo del oficialismo, que tiene los colores celeste y blanco, con las iniciales del partido en amarrillo: "¡Como si fuese el sol! ¡Qué patriotas son! Se afanan hasta del nombre Patria".

