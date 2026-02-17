Eclipse solar anular 2026: ¿Cómo ver el “Anillo de Fuego” este martes 17 de febrero?

Argentina se prepara para ser testigo de uno de los eventos astronómicos más impactantes del año: un eclipse solar anular, popularmente conocido como anillo de fuego. Este martes 17 de febrero, la Luna se alineará entre la Tierra y el Sol, pero debido a su distancia orbital, no logrará cubrir por completo el disco solar, dejando visible un círculo luminoso dorado en los bordes.

Este fenómeno será particularmente especial para los habitantes del sur del país, donde la alineación permitirá observar la fase anular en su máximo esplendor, mientras que en el resto del territorio nacional se percibirá como un eclipse parcial de gran magnitud.

Horarios y mejores lugares para observar el eclipse en Argentina

La visibilidad del eclipse dependerá de la ubicación geográfica. La franja de anularidad, donde se verá el anillo perfecto, cruzará la región patagónica.

Santa Cruz y Chubut: Serán las provincias privilegiadas. Localidades como Puerto Deseado y sectores de la costa atlántica sur verán el anillo de fuego cerca de las 17:45 horas.

Serán las provincias privilegiadas. Localidades como Puerto Deseado y sectores de la costa atlántica sur verán el anillo de fuego cerca de las 17:45 horas. Buenos Aires y zona central: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, el eclipse será parcial. El inicio está previsto para las 16:30, alcanzando su punto máximo de cobertura (cerca del 75%) a las 17:40, para finalizar alrededor de las 18:50.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, el eclipse será parcial. El inicio está previsto para las 16:30, alcanzando su punto máximo de cobertura (cerca del 75%) a las 17:40, para finalizar alrededor de las 18:50. Norte Argentino: En provincias como Salta o Jujuy, el Sol se verá cubierto en un porcentaje menor, aproximadamente un 40% a 50%, pero igualmente será un espectáculo digno de seguir.

Por qué ocurre el Anillo de Fuego

A diferencia de un eclipse total, donde la Luna cubre al Sol por completo y se hace de noche por unos minutos, en el eclipse anular la Luna se encuentra cerca de su apogeo (el punto más lejano de la Tierra). Al verse más pequeña, no alcanza a tapar la totalidad de la estrella, creando el efecto visual de un anillo brillante.

Seguridad ocular: una advertencia fundamental

Nunca se debe mirar el Sol directamente durante un eclipse anular o parcial sin la protección adecuada. A diferencia de la fase total de otros eclipses, aquí el Sol siempre está emitiendo luz directa que puede causar daños irreversibles en la retina.

Lo que SÍ se debe usar:

Anteojos específicos para eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2.

Vidrio de soldador de grado 14 o superior.

Métodos de proyección indirecta (como una cámara oscura casera con una caja de cartón).

Lo que NO se debe usar:

Anteojos de sol comunes (por más oscuros que sean).

Radiografías, negativos de fotos o CD.

Binoculares o telescopios sin filtros solares profesionales acoplados en la parte frontal.

Recomendaciones para la fotografía y el clima

Para quienes busquen capturar el momento con el celular, se recomienda no apuntar directamente al Sol sin un filtro, ya que el sensor de la cámara podría dañarse. El uso de un trípode será esencial, ya que la luz ambiental disminuirá notablemente durante el máximo del evento.

El pronóstico meteorológico para este martes indica cielos mayormente despejados en la Patagonia, lo que garantiza una observación óptima. En la zona central, se espera algo de nubosidad variable, por lo que se recomienda buscar espacios abiertos y con horizonte despejado hacia el oeste, ya que el eclipse ocurrirá mientras el Sol desciende.

Este evento astronómico no volverá a repetirse con estas características en la región hasta dentro de varios años, lo que convierte a este martes en una cita obligada con el cielo.