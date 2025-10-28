Duro mensaje de un intendente peronista: “La gente no quiere más a La Cámpora ni a Máximo ni a Cristina bailando”

El intendente de Salto, Ricardo Alessandro (FP), se sumó al grupo de jefes comunales que salieron a expresar su malestar tras la derrota del peronismo en las elecciones legislativas del domingo. En declaraciones radiales, fue contundente: “La gente no quiere más a La Cámpora, no lo quieren a Grabois, no lo quiere más a Máximo Kirchner, no la quiere más a Cristina Kirchner bailando en el balcón”.

El jefe comunal sostuvo que el mensaje de las urnas fue “clarísimo” y dejó en evidencia el cansancio del electorado con los principales referentes del kirchnerismo. “Fue muy fácil votar, fue muy fácil contar, y fue una elección en que el pueblo se manifestó democráticamente y pensó de la mejor manera posible”, dijo Alessandro, al tiempo que defendió al gobernador Axel Kicillof, asegurando que “está atado de pies y manos”.

Según explicó, hay obras que el municipio no pudo ejecutar porque dependen del financiamiento nacional:“Hay obras que no se pudieron mandar a Salto porque las tiene que mandar la Nación, y si no está la plata, yo no la puedo ejecutar”.

Alessandro reconoció que su espacio perdió unos 1.400 votos respecto a la elección local, aunque insistió en que el resultado debe tomarse como un mensaje directo del electorado.

Finalmente, felicitó al presidente Javier Milei por el triunfo nacional y lanzó un pedido al Gobierno: “Ahora espero que se acuerde de las obras. Queremos tener el poder adquisitivo necesario para poder hacerlas y que los trabajadores puedan reactivar la obra pública a nivel nacional”.