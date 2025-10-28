Diego Santilli se rapó en vivo tras su victoria electoral y cumplió su promesa de campaña

Diego Santilli, el nuevo diputado nacional por La Libertad Avanza, sorprendió a muchos al cumplir su promesa electoral de raparse la cabeza en vivo tras su victoria en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. La inusual decisión tuvo lugar en un canal de streaming, donde el político, acompañado de su compañera Karen Reichardt y el barbero Gordo Dan, logró cumplir con su palabra.

Santilli se rapó en vivo

La rapada se llevó a cabo en una transmisión del canal Carajo, un espacio donde Santilli había hecho la promesa semanas antes. Durante el evento, el barbero realizó el corte en un ambiente distendido, justo después de que el político se alzara con la victoria en las elecciones.

La promesa surgió en un momento complicado para el partido, que enfrentaba una derrota de 14 puntos en las elecciones provinciales del 7 de septiembre. En ese contexto, Santilli había declarado con confianza: “Si lo damos vuelta, me pelo”, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las declaraciones de Diego Santilli tras su victoria

En una entrevista posterior con TN, Santilli comentó sobre su enfoque durante la campaña. Aseguró que su principal objetivo fue ayudar al presidente Javier Milei a obtener un triunfo electoral: “Los grandes ganadores son los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, enfatizó. Además, destacó su rol como articulador entre la sociedad y el presidente, sugiriendo que ahora es momento de avanzar con las reformas planteadas por Milei.

El político también reflexionó sobre la experiencia de raparse, admitiendo: “Nunca en mi vida me rapé”, y compartió su mezcla de vergüenza y miedo al cumplir tal compromiso frente a las cámaras.