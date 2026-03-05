Día de la Mujer 2026 en Argentina: El Motivo del Cambio de Fecha para la Marcha y el Paro Nacional

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo, pero este 2026 la agenda de movilizaciones en nuestro país presenta una modificación histórica. Como la fecha oficial de este año cae un domingo, los principales colectivos feministas decidieron trasladar el Paro Internacional de Mujeres al lunes 9 de marzo.

La medida impulsada por la asamblea de Ni Una Menos y diversas organizaciones sociales y sindicales tiene un objetivo estratégico claro. Buscan garantizar un cese real y contundente de actividades en los ámbitos laborales, educativos y estatales, algo que perdería fuerza institucional si se realizara durante el fin de semana.

Trasladar la huelga al comienzo de la semana permite visibilizar el rol fundamental de las mujeres y diversidades en la economía diaria del país. La intención es que la ausencia masiva en los puestos de trabajo formal, informal y en las tareas de cuidado demuestre el peso indispensable del sector en el funcionamiento productivo.

Cronograma oficial de actividades y puntos de encuentro

Durante este fin de semana, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las principales capitales provinciales tendrán dos jornadas divididas entre la reflexión cultural y la protesta activa. Esta organización territorial busca abarcar a la mayor cantidad de asistentes posibles en distintos horarios.

El domingo 8 de marzo estará destinado a asambleas preparatorias, debates en espacios públicos y eventos culturales. Lugares emblemáticos como el Parque Centenario, la Usina del Arte y múltiples plazas del conurbano albergarán jornadas de visibilización e intercambio desde las 11:00 horas.

Para el lunes 9 de marzo se programó la marcha central que recorrerá las calles desde la Plaza del Congreso hasta la Plaza de Mayo. Las columnas comenzarán a concentrarse a partir de las 16:00 horas, provocando importantes desvíos en el tránsito de todo el microcentro porteño hasta altas horas de la noche.

Fecha Tipo de Actividad Ubicaciones Principales Horario Domingo 8 de marzo Eventos culturales, rondas de debate y asambleas barriales Parque Centenario, Usina del Arte y plazas provinciales Desde las 11:00 hs Lunes 9 de marzo Paro general de actividades y marcha central feminista Del Congreso a Plaza de Mayo (CABA) y centros cívicos en el interior Desde las 16:00 hs

Reclamos centrales del movimiento feminista en 2026

Cada año, el movimiento de mujeres en Argentina actualiza sus demandas en base a la coyuntura política y social. Para este 2026, el documento consensuado en las asambleas apunta directamente contra las medidas de ajuste económico y las recientes reformas legislativas debatidas a nivel nacional.

Las consignas principales exigen la protección inmediata de las políticas públicas contra la violencia de género, denunciando un desfinanciamiento en las áreas de contención. Además, se reclama por la igualdad salarial y condiciones laborales justas, en un contexto de alta precarización en múltiples rubros.

Entre los puntos más urgentes de este año, destacan las siguientes demandas de los colectivos:

Rechazo a la reforma laboral: Los sindicatos y asambleas advierten que las nuevas normativas afectan negativamente los derechos adquiridos históricamente por las trabajadoras.

Oposición a la baja de la edad de punibilidad: Se repudia el proyecto tratado en el Congreso para penalizar a menores desde los 16 años de edad.

Defensa de los recursos naturales: Se incluyó el fuerte rechazo a la reciente modificación de la Ley de Glaciares, vinculando de manera directa el ecologismo con el feminismo.

Justicia por los femicidios y transfemicidios: El histórico pedido de celeridad judicial y mayor presupuesto para la prevención ante los crímenes de odio y la violencia machista.

Fechas exclusivas que conmemoran a la mujer argentina

Aunque el 8M acapara la atención y las portadas de todo el mundo, la historia de nuestro país cuenta con días específicos destinados a honrar a las pioneras y referentes locales. Estas fechas buscan mantener viva la memoria sobre las incansables luchas por los derechos civiles y políticos a nivel nacional.

El Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer se celebra cada 23 de septiembre, en conmemoración a la promulgación de la Ley 13.010 en el año 1947, normativa que estableció el voto femenino. Esta conquista histórica fue impulsada por la perseverancia de figuras ineludibles como Julieta Lanteri, Alicia Moreau de Justo y Eva Perón.

Además, el calendario patrio destaca que el 12 de julio fue declarado el Día de la Heroína y Mártir de la Independencia de América, rindiendo homenaje al nacimiento de la teniente coronela Juana Azurduy. Podés conocer más sobre la legislación vigente y el marco normativo de estas importantes efemérides en el portal oficial del Estado Argentino.

Recomendaciones para quienes asistan a las movilizaciones

Si planeás participar de las extensas jornadas en la vía pública, es fundamental organizar los traslados de ida y vuelta con anticipación debido a los masivos cortes de calles programados en el centro porteño y en las principales arterias del país.

Se sugiere siempre movilizarse en grupos, acordar puntos de encuentro previos en zonas despejadas y mantener los teléfonos celulares con la batería completamente cargada. Ante las altas temperaturas que aún se registran en marzo, la hidratación constante, el uso de ropa cómoda y la protección solar son medidas de cuidado personal indispensables.

Por último, para quienes dependen del transporte público, las autoridades de tránsito recomiendan verificar el estado en tiempo real de trenes, líneas de subte y colectivos. Las asambleas sindicales y el paro nacional del lunes 9 de marzo afectarán las frecuencias habituales en diferentes franjas horarias del día.