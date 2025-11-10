Desesperada búsqueda de refugio para 130 caballos antes del desalojo en diciembre

La Asociación Contra el Maltrato Animal (ACMA) enfrenta una situación crítica respecto a su refugio para caballos. Más de 300 equinos rescatados de situaciones de crueldad requieren nuevos espacios, ya que aproximadamente 130 de ellos están en riesgo de desalojo inminente. La entidad ha emitido un pedido urgente para trasladar a estos animales antes de diciembre.

¿Cuál es la situación actual de los caballos rescatados?

En una entrevista con Agencia Noticias Argentinas, Claudia Larese, integrante de la comisión directiva de ACMA, detalló que la organización gestiona dos campos alquilados. Uno de ellos se utiliza para recibir a los caballos que requieren atención veterinaria urgente, principalmente aquellos “viejos o discapacitados”.

El segundo campo, ubicado en Castelli, alberga a los equinos que ya tienen alta médica. En este lugar, los animales pueden “vivir libres, en varias hectáreas con cuidadores y control propio”. Sin embargo, el contrato de alquiler de este espacio no será renovado, obligando a la organización a buscar una solución rápida.

¿Qué desafíos enfrenta la ACMA ante el inminente desalojo?

Larese subrayó la necesidad urgente de encontrar un nuevo alquiler de entre 100 y 200 hectáreas en el área sur del conurbano bonaerense. Los costos en otras zonas son considerados “imposibles de costear” para la ONG. Además, el traslado de los caballos implicaría una carga económica y logística significativa.

El bienestar de los animales se ha vuelto una prioridad indiscutible para ACMA. “Nuestra misión es que los caballos vivan en libertad por el resto de sus vidas, que estén cuidados, atendidos, desparasitados y vacunados porque no son caballos salvajes”, enfatizó Larese.

¿Cómo pueden ayudar los ciudadanos a la ACMA?

La organización está aceptando donaciones y proporciona información sobre cómo colaborar a través de sus redes sociales y sitio web. En un contexto donde cada apoyo cuenta, el llamado a la acción se vuelve fundamental: “Cada dato puede cambiarlo todo”, concluyó Claudia Larese.

La situación de los caballos rescatados continúa evolucionando, mientras ACMA busca aliados en su compromiso por brindarles un hogar seguro y digno.