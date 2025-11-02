Desde hoy, suben los precios de nafta y gasoil por aumento de impuestos

El Gobierno nacional anunció un incremento en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que comenzará a regir desde este sábado 1° de noviembre. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 782, afecta directamente el precio del litro de nafta y gasoil.

Detalles del Aumento y su Aplicación

A partir de este ajuste, el litro de nafta súper experimentará un incremento de $15,55, mientras que el gasoil verá un aumento de $12,63 sobre los precios actuales. Según la Secretaría de Energía, parte de este ajuste ha sido diferido para diciembre, con el objetivo de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible” y posponer parcialmente los incrementos de trimestres anteriores.

El decreto especifica que los nuevos gravámenes se aplicarán de manera parcial durante noviembre, completándose en diciembre. Desde julio, el litro de nafta ha acumulado un alza del 12%. La implementación de la política de precios dinámicos por parte de YPF complica la monitorización precisa de los precios en las estaciones de servicio, ya que estos varían según zonas, franjas horarias y demanda.

Precios por Región y su Evolución Reciente

En la Ciudad de Buenos Aires, el precio del litro de nafta súper se sitúa alrededor de $1435, mientras que el litro de gasoil alcanza los $1414. Por otro lado, en el conurbano bonaerense, el litro de nafta puede encontrarse a partir de $1450.

Este aumento forma parte de un esquema de ajustes desdoblados, que el Gobierno ha implementado desde mediados de 2024 con el fin de mitigar el impacto de los impuestos en la inflación. En diciembre se completará la aplicación total de los remanentes pendientes.