Desde hoy nuevos horarios y refuerzos en los trenes a Mar del Plata

Francisco Díaz

Desde este viernes 12 de diciembre, Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar a Mar del Plata durante la temporada de verano 2026, uno de los destinos más elegidos de la Costa Atlántica. La oferta incluye valores actualizados, nuevas frecuencias y una grilla ampliada de servicios que conectarán diariamente a la estación Constitución con la ciudad balnearia.

Durante el período comprendido entre hoy y el 2 de marzo, el esquema de servicios se refuerza con tres trenes diarios, además de refuerzos especiales los fines de semana y alternativas de horarios según el día de viaje.

Horarios desde Constitución

  • 06:04 hs
  • 11:21 hs
  • 17:08 hs

Horarios desde Mar del Plata

  • 01:11 hs
  • 14:21 hs
  • 16:10 hs

Los servicios incluirán tanto formaciones con paradas intermedias en localidades bonaerenses como también trenes directos, que unirán ambas cabeceras sin detenciones, ofreciendo más opciones según las necesidades de cada pasajero.

Con estas nuevas frecuencias, se busca acompañar la demanda de turistas que se trasladarán a la Costa Atlántica en los meses de mayor movimiento, garantizando más disponibilidad y mejor conectividad dentro de la provincia de Buenos Aires.

