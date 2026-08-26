Monotributo y salud en la Provincia: el listado de obras sociales recomendadas y los requisitos

Si trabajás de forma independiente en la provincia de Buenos Aires, el pago de la cuota mensual del Régimen Simplificado te habilita a contar con cobertura médica integral.

Para este mes de agosto de 2026, hay 43 obras sociales habilitadas por la Superintendencia de Servicios de Salud para prestar atención en territorio bonaerense.

Ranking de las 5 obras sociales más recomendadas

Dentro del listado oficial, estas son las opciones destacadas por su red de prestadores en los distritos bonaerenses:

OSDEPYM: permite afiliación simple, brinda cobertura utilizando únicamente los aportes de ley y ofrece cartilla amplia.

permite afiliación simple, brinda cobertura utilizando únicamente los aportes de ley y ofrece cartilla amplia. ANDAR: la Obra Social de Viajantes Vendedores cuenta con alta valoración de usuarios y cobertura nacional y provincial.

la Obra Social de Viajantes Vendedores cuenta con alta valoración de usuarios y cobertura nacional y provincial. OSPAT: la prestadora del personal del Turf ofrece cupos mensuales limitados para incorporar nuevos monotributistas.

la prestadora del personal del Turf ofrece cupos mensuales limitados para incorporar nuevos monotributistas. OSMITA: muy elegida en distritos del interior bonaerense y municipios del Conurbano.

muy elegida en distritos del interior bonaerense y municipios del Conurbano. OSDO: ofrece el Programa Médico Obligatorio (PMO) completo utilizando solo el componente de salud del monotributo.

Requisitos para afiliarte y sumar a tu grupo familiar

El trámite no es automático y requiere presentar documentación en la sede elegida o a través del portal Mi SSSalud:

Documentación básica: DNI (original y copia), último comprobante de pago, Formulario 184/F (constancia de alta) y Formulario 152 (credencial de pago).

DNI (original y copia), último comprobante de pago, (constancia de alta) y (credencial de pago). Trámite de alta: completar la Declaración Jurada 300/97 en ANSES para activar las prestaciones de inmediato.

completar la Declaración Jurada 300/97 en ANSES para activar las prestaciones de inmediato. Familiares adherentes: se pueden sumar cónyuges, hijos de hasta 21 años (o 25 si estudian) y padres a cargo abonando un adicional mensual por cada CUIL.

se pueden sumar cónyuges, hijos de hasta 21 años (o 25 si estudian) y padres a cargo abonando un adicional mensual por cada CUIL. Permanencia: el cambio de obra social puede realizarse una sola vez por año calendario y exige permanecer 12 meses en la entidad elegida.

Tabla de cuotas mensuales de monotributo para agosto de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó la actualización semestral con un incremento del 17% en la cuota total, integrando impuesto, jubilación y salud:

Categoría A: $49.527,18 (servicios y bienes).

$49.527,18 (servicios y bienes). Categoría B: $56.379,00 (servicios y bienes).

$56.379,00 (servicios y bienes). Categoría C: $66.020,00 (servicios) y $64.539,00 (bienes).

$66.020,00 (servicios) y $64.539,00 (bienes). Categoría D: $84.614,00 (servicios) y $82.564,00 (bienes).

$84.614,00 (servicios) y $82.564,00 (bienes). Categoría E: $119.811,00 (servicios) y $108.267,00 (bienes).

$119.811,00 (servicios) y $108.267,00 (bienes). Categoría F: $150.784,00 (servicios) y $129.930,00 (bienes).

Escalas para las categorías más altas de la Provincia

Para quienes registran mayor nivel de facturación en las escalas superiores, los valores consolidados quedan fijados en los siguientes montos: