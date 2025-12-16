Cuenta DNI en Navidad 2025: descuentos, fechas clave y topes de reintegro para las Fiestas

A pocos días de la Nochebuena y con la organización de la cena familiar en marcha, Banco Provincia ha desplegado una estrategia agresiva de beneficios para diciembre de 2025. Si sos usuario de la billetera digital Cuenta DNI, planificar tus compras en función del calendario puede significar un ahorro de decenas de miles de pesos en el presupuesto navideño.

Desde el asado del 24 hasta los regalos del arbolito, repasamos el cronograma oficial y la “letra chica” de los topes de reintegro que tenés que conocer para maximizar tu aguinaldo.

El descuento estrella: Carne para la Cena de Navidad

Uno de los beneficios más esperados por las familias argentinas es el ahorro en cortes de carne, el insumo principal de la mesa festiva. Banco Provincia confirmó una fecha especial para este rubro.

Cuándo: Exclusivamente el sábado 20 de diciembre .

Exclusivamente el . Rubros: Carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

Carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Descuento: 35% de ahorro.

35% de ahorro. Nuevo Tope de Reintegro: Se elevó a $7.000 por persona.

Dato clave para el bolsillo: Para aprovechar al máximo este reintegro de $7.000, la compra debería ser de aproximadamente $20.000 por persona.

Supermercados: Fechas especiales antes de las Fiestas

Para la compra de bebidas, pan dulce, turrones y artículos de almacén, la estrategia cambia. En lugar de los beneficios habituales, se han dispuesto dos jornadas específicas con un tope de devolución ampliado.

Fechas: Lunes 23 y lunes 30 de diciembre.

Lunes 23 y lunes 30 de diciembre. Beneficio: 25% de descuento en cadenas de supermercados adheridas.

25% de descuento en cadenas de supermercados adheridas. Tope: $10.000 de reintegro por día.

Esto significa que si realizás compras el lunes 23 (previo a Navidad) y el lunes 30 (previo a Año Nuevo), podés acumular un ahorro total de $20.000 solo en este rubro.

Regalos y Árbol de Navidad: Indumentaria y Jugueterías

Si todavía te faltan comprar regalos, prestá atención a la diferencia entre pagar con la app (dinero en cuenta) y las tarjetas de crédito del banco. Se ha lanzado una promoción especial que corre del 20 al 23 de diciembre y se repetirá para Reyes (5 de enero).

Rubros: Indumentaria, casas de deportes, jugueterías, librerías comerciales y bicicleterías.

Indumentaria, casas de deportes, jugueterías, librerías comerciales y bicicleterías. Beneficio: 30% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés .

30% de ahorro y hasta . Medio de pago: Tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por Banco Provincia.

Tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por Banco Provincia. Tope: $15.000 de reintegro por transacción.

Además, recordá que en librerías tenés un 10% de ahorro los lunes y martes (sin tope) y en comercios de barrio del rubro “no alimentos” podés acceder a 3 cuotas sin interés todos los días.

Comercios de Barrio y Ferias: El ahorro cotidiano

Mientras esperás las fechas fuertes, durante esta semana podés seguir utilizando los beneficios recurrentes para compras menores o complementarias.

Ferias y Mercados Bonaerenses

Sigue siendo el descuento porcentual más alto de la billetera.

Cuándo: Todos los días.

Todos los días. Descuento: 40% de ahorro.

40% de ahorro. Tope: $6.000 semanal por persona.

Comercios de Cercanía

Ideal para compras rápidas en almacenes o kioscos adheridos.

Cuándo: De lunes a viernes.

De lunes a viernes. Descuento: 20% de ahorro.

20% de ahorro. Tope: $6.000 mensual por persona.

$6.000 mensual por persona. Importante para mayores de 60 años: El beneficio sube al 30% de lunes a viernes, con un tope mensual de $7.000.

Resumen: Cómo organizar tu semana de compras

Para que no se te pase ninguna fecha, agendá este esquema para los próximos días:

Del Martes 16 al Viernes 19: Usá el 40% en Ferias Bonaerenses para frutas y verduras frescas y el 20% en comercios de cercanía para insumos diarios. Sábado 20: Día exclusivo para comprar la carne, pollo o pescado con 35% de descuento (Tope $7.000). También inicia la promo de tarjetas de crédito para regalos. Lunes 23: Hacé la compra grande de supermercado (bebidas y mesa dulce) para aprovechar el 25% de ahorro con tope de $10.000.

Recordá siempre verificar que el comercio esté adherido desde la funcionalidad “Comercios Cercanos” dentro de la app antes de realizar el pago.