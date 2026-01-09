Cambios en el programa “Me Sumo” del Banco Provincia en 2026: Todo lo que necesitás saber

Este verano 2026, el programa de fidelización del Banco Provincia, Mesumo, actualizó sus bases y condiciones con nuevos valores para la acumulación de puntos. En un contexto donde cada ahorro cuenta, conocer al detalle la “letra chica” de estos cambios es fundamental para maximizar los beneficios de tus tarjetas de crédito y débito, y transformarlos en reintegros efectivos para tus vacaciones o compras diarias.

Si sos cliente del Bapro y utilizás Cuenta DNI o tarjetas Visa y Mastercard de la entidad, prestá atención: los montos para sumar puntos se ajustaron por inflación a partir del 1° de enero y hay nuevas estrategias para no perder tu saldo acumulado.

Nuevos valores 2026: Cuánto tenés que gastar para sumar 1 punto

A partir del 1 de enero de 2026, la entidad financiera bonaerense modificó la relación de consumo/puntaje. La velocidad con la que acumulás “dinero a favor” en el programa depende ahora, más que nunca, de si tenés o no un paquete de productos activo en el banco.

Así quedó el esquema de acumulación actualizado:

Clientes con Paquete de Productos: Suman 1 punto por cada $400 consumidos con tarjeta de crédito (Visa o Mastercard). Suman 1 punto por cada $1.000 consumidos con tarjeta de débito.

Clientes SIN Paquete de Productos: Suman 1 punto por cada $800 consumidos con tarjeta de crédito. Suman 1 punto por cada $2.000 consumidos con tarjeta de débito.



Dato clave para comerciantes: Si cobrás tus ventas a través de Cuenta DNI Comercios, también sumás. La nueva escala otorga 1 punto cada $2.400 vendidos mediante la app, con un tope mensual de 1.000 puntos por cuenta.

El catálogo 2026: En qué conviene canjear los puntos hoy

Más allá de los electrodomésticos o artículos de hogar (que suelen requerir una cantidad de puntos inalcanzable para el usuario promedio), la verdadera utilidad del programa en 2026 reside en los vouchers de descuento y reintegro.

Actualmente, los canjes más demandados por su liquidez inmediata son los saldos a favor en la tarjeta de crédito o cupones de descuento adicionales para Cuenta DNI. Según el catálogo vigente, podés acceder a:

Vouchers de reintegro: Se aplican directamente sobre el resumen de tu tarjeta o como saldo en cuenta. Son ideales para licuar gastos de supermercado o combustible.

Se aplican directamente sobre el resumen de tu tarjeta o como saldo en cuenta. Son ideales para licuar gastos de supermercado o combustible. Descuentos acumulables: Existen cupones del 20%, 30% y hasta 40% que se activan canjeando puntos y se suman a las promociones bancarias vigentes (aunque siempre debés verificar la letra chica de “acumulable” en cada cupón específico).

Existen cupones del 20%, 30% y hasta 40% que se activan canjeando puntos y se suman a las promociones bancarias vigentes (aunque siempre debés verificar la letra chica de “acumulable” en cada cupón específico). Recargas de celular y SUBE: Opciones de bajo costo en puntos para quienes tienen saldos pequeños a punto de vencer.

Atención al vencimiento: Cómo evitar que tus puntos desaparezcan

Uno de los errores más comunes es dejar los puntos “durmiendo” esperando un premio mayor. El reglamento 2026 es estricto respecto a la caducidad:

Vencimiento ordinario: Los puntos vencen a los 24 meses (2 años) desde el mes en que fueron acreditados. Si no los usás en ese lapso, se pierden mes a mes. Caducidad por inactividad (La regla de los 12 meses): Este es el punto más crítico. Si no registrás ningún consumo con tus tarjetas de crédito o débito durante 12 meses consecutivos, el Banco llevará tu saldo de puntos a cero automáticamente, sin importar si los puntos tenían menos de 2 años de antigüedad.

Para mantener tu cuenta activa, basta con realizar al menos una compra mínima con cualquiera de tus plásticos asociados antes de cumplir el año de inactividad.

Paso a paso: Cómo activar y canjear en el acto

Si nunca entraste, es probable que tengas puntos acumulados sin saberlo. El programa es gratuito y la adhesión suele ser automática para clientes con ciertos productos, pero requiere una activación manual para el canje.

Para verificar tu saldo y canjear: