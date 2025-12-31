Cuenta DNI arranca 2026 con descuentos de verano: todos los beneficios, topes y promos de enero

Con el inicio de un nuevo año y la llegada de la temporada de verano, muchas personas buscan alternativas para cuidar el bolsillo sin resignar consumo. En ese contexto, las billeteras digitales vuelven a ocupar un rol central, con propuestas que combinan descuentos, reintegros y beneficios pensados para el uso cotidiano y también para las vacaciones.

Cuenta DNI arranca 2026 con beneficios especiales para el verano

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, comienza 2026 con una agenda renovada de promociones destinadas a acompañar el consumo durante la temporada de verano. Los beneficios alcanzan tanto a quienes vacacionan en la Costa Atlántica como a quienes permanecen en el resto de la provincia de Buenos Aires.

Con más de 10 millones de personas usuarias, la app suma descuentos en gastronomía, comercios de cercanía y puntos turísticos, además de mantener los reintegros habituales en ferias, supermercados, farmacias y librerías.

Descuentos en marcas emblemáticas y balnearios de verano

Entre las principales novedades se destaca un beneficio especial de temporada que incluye marcas gastronómicas y balnearios muy elegidos durante el verano.

Las condiciones del beneficio son:

25% de ahorro todos los días

Tope de reintegro de $10.000 por semana por marca

Aplica en comercios y balnearios adheridos

Entre las marcas incluidas se encuentran Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, La Fonte de Oro, Chichilo, El Topo, entre otras. También participan balnearios como Torreón del Monje, Mute, Marbella, Hanalei, Guardalavaca y Parque Mogotes.

Promo FULL YPF los fines de semana

Otra de las incorporaciones para enero es el beneficio en locales Full YPF, orientado a consumos gastronómicos durante los fines de semana.

Las características principales son:

25% de descuento

Válido sábados y domingos

Tope de reintegro de $8.000 por semana

No aplica para la compra de combustibles

Comercios de cercanía con mayor tope de reintegro

La promo en comercios de barrio se amplía y suma rubros muy demandados en el consumo diario, como carnicerías, granjas y pescaderías.

Las condiciones para enero son:

20% de descuento todos los viernes

Nuevo tope de reintegro de $5.000 por viernes

Se alcanza con $25.000 en consumos

Como enero tiene cinco viernes, el ahorro mensual puede llegar hasta $25.000, uno de los beneficios más destacados de la billetera.

Descuentos vigentes en ferias, supermercados y universidades

Además de las promociones especiales de verano, Cuenta DNI mantiene los descuentos habituales en distintos rubros de consumo esencial.

Los beneficios disponibles son:

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días

Tope de $6.000 por semana

Supermercados

Descuentos en cadenas adheridas

Vigentes los siete días de la semana

Universidades bonaerenses

40% de descuento todos los días

Tope de $6.000 por semana

Ahorros en librerías, farmacias y perfumerías

La billetera digital también continúa con promociones específicas para compras culturales y de cuidado personal.

Los beneficios son:

Librerías

10% de descuento los lunes y martes

Sin tope de reintegro

Farmacias y perfumerías

10% de descuento los miércoles y jueves

Sin tope de reintegro

Dónde consultar el detalle de promociones y comercios adheridos

Desde el 1 de enero, las personas usuarias pueden consultar el detalle completo de cada promoción, los topes de reintegro y los comercios adheridos directamente desde la app y en las cuentas oficiales verificadas de Banco Provincia en redes sociales.