Verano 2026 en marcha: Kicillof relanza los paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires inaugurará la temporada de verano 2026 con la reapertura de los paradores ReCreo en las localidades balnearias de Miramar y Villa Gesell.

La reinauguración será el sábado 3 de enero y los espacios permanecerán abiertos todos los días de 10 a 20 horas hasta el 28 de febrero, ofreciendo actividades gratuitas destinadas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Los paradores contarán con áreas de descanso y sombra, sanitarios, agua caliente, juegos infantiles, además de una agenda recreativa que incluye clases de yoga, ritmos latinos, actividades deportivas, talleres y música en vivo con DJs.

En Miramar, el parador estará ubicado en Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno, en una zona de médanos y entorno natural. En Villa Gesell, funcionará en calle 113 y la playa, uno de los puntos más tradicionales de encuentro turístico.

Desde el Ejecutivo bonaerense destacaron que los paradores ReCreo se consolidan como una política pública inclusiva, orientada a promover el turismo, el desarrollo local y el disfrute del verano con propuestas accesibles para residentes y visitantes.