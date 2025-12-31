Verano 2026 en marcha: Kicillof relanza los paradores ReCreo en Miramar y Villa Gesell

Francisco Díaz
recreo

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires inaugurará la temporada de verano 2026 con la reapertura de los paradores ReCreo en las localidades balnearias de Miramar y Villa Gesell.

La reinauguración será el sábado 3 de enero y los espacios permanecerán abiertos todos los días de 10 a 20 horas hasta el 28 de febrero, ofreciendo actividades gratuitas destinadas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Fin de año bajo un calor agobiante: qué anticipa el pronóstico para el primer día de 2026
Mirá también:

Fin de año bajo un calor agobiante: qué anticipa el pronóstico para el primer día de 2026

Los paradores contarán con áreas de descanso y sombra, sanitarios, agua caliente, juegos infantiles, además de una agenda recreativa que incluye clases de yoga, ritmos latinos, actividades deportivas, talleres y música en vivo con DJs.

En Miramar, el parador estará ubicado en Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno, en una zona de médanos y entorno natural. En Villa Gesell, funcionará en calle 113 y la playa, uno de los puntos más tradicionales de encuentro turístico.

Desde el Ejecutivo bonaerense destacaron que los paradores ReCreo se consolidan como una política pública inclusiva, orientada a promover el turismo, el desarrollo local y el disfrute del verano con propuestas accesibles para residentes y visitantes.

Sueldos de empleados públicos bonaerenses: la Provincia confirmó el calendario de pagos de enero 2026
Mirá también:

Sueldos de empleados públicos bonaerenses: la Provincia confirmó el calendario de pagos de enero 2026
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Cuenta dni banco provincia 2026
Cuenta DNI Enero 2026: Cambia el beneficio en carnicerías y llegan los “Súper Reintegros” de verano
Provincia
whatsapp deja funcionar celulares 2026
¡Urgente! WhatsApp deja de funcionar en estos celulares en menos de 48 horas: la lista negra del 2026
Sociedad Tecnología
Alerta clima PBA
Alerta en Provincia de Buenos Aires: tormentas, granizo y ola de calor para despedir el 2025
Provincia
Accidente ruta 2 pila lezama
Tragedia en Ruta 2: un día que debía ser de festejo quedó marcado por el dolor
Lezama
Fatal accidente en la Ruta 2: Un muerto y dos heridos tras violento vuelco en Lezama
Lezama
paritaria docente sueldos provincia
Paritarias Docentes: qué provincias confirmaron aumento y el mapa de sueldos para el cierre de 2025
Provincia
Asueto administrativo Provincia de Buenos Aires
¿Es feriado el viernes 2 de enero? El mapa de los asuetos provincia por provincia
Provincia

Más leídas