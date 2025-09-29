El Gran Salto de la Quiniela: ¿Cuánto se gana jugando a la Redoblona?

La Quiniela tiene una jugada que multiplica tus chances y, sobre todo, tus ganancias potenciales: la Redoblona. No es una apuesta simple; es una combinación que eleva el riesgo, pero que te permite aspirar a un premio mucho más grande que la jugada tradicional “a la cabeza” o “a los premios”.

Si sos un jugador que busca maximizar el potencial de un acierto, la Redoblona es la opción que tenés que conocer. Acá te explicamos cómo funciona y, lo más importante, cuánto paga la Quiniela en todas las modalidades por cada peso que apostás.

Entendé qué es la Redoblona en la Quiniela

La Redoblona es una apuesta combinada de dos números de dos cifras (del 00 al 99). Para ganar, tenés que acertar ambos números en las posiciones o alcances que elijas en un mismo sorteo.

El cálculo del premio es el principal atractivo de esta modalidad: el premio potencial de tu primera apuesta se convierte en la base de la segunda, generando una ganancia exponencial.

El Mecanismo Básico

Elegís dos números de dos cifras: Por ejemplo, el 15 y el 32. Elegís dos alcances (premios): Uno para el primer número (ej. a la cabeza o a los 5) y otro para el segundo número (ej. a los 10 o a los 20). Para ganar, ambos números deben salir dentro de las ubicaciones que elegiste.

El Cálculo Ganador: ¿Cómo se determina el premio?

El premio de la Redoblona se calcula a partir de los pagos que hubieras obtenido por separado. Recordá que el premio por acertar 2 cifras en una jugada simple es de 70 veces lo apostado a la cabeza.

La fórmula básica para entender el multiplicador de la Redoblona es la siguiente:

Premio Redoblona≈Alcance Apuesta 1Premio de la Apuesta 1​×Alcance Apuesta 2Premio de la Apuesta 2​

En términos sencillos: es como si multiplicaras los premios base de dos cifras (70 veces) y luego dividieras ese resultado por la combinación de posiciones jugadas.

Tabla de Pagos de la Redoblona (Ejemplos Clave)

A continuación, te mostramos los multiplicadores más comunes (veces que se paga por cada peso apostado), según la combinación de posiciones elegidas para los dos números de dos cifras jugados:

Apuesta 1 (N° de 2 Cifras) Apuesta 2 (N° de 2 Cifras) Multiplicador (Veces lo apostado) Ejemplo: Si apostás $100 A la Cabeza (al 1°) A los 5 (al 1° al 5°) 980 veces $98.000,00 A la Cabeza (al 1°) A los 10 (al 1° al 10°) 490 veces $49.000,00 A los 5 (al 1° al 5°) A los 5 (al 1° al 5°) 196 veces $19.600,00 A los 10 (al 1° al 10°) A los 10 (al 1° al 10°) 49 veces $4.900,00

Nota: Estos valores son referenciales y pueden variar ligeramente entre loterías oficiales (Nacional, Provincia, Córdoba, etc.), pero reflejan la proporción de pago de la Redoblona.

Un ejemplo para que lo entiendas fácil

Imaginá que apostás $100 a la Redoblona “A la Cabeza y A los 5”:

Primer Número (AA) a la Cabeza (1°): Su premio base es 70 veces lo apostado ($70 por cada $1 apostado). Segundo Número (BB) a los 5 (1° al 5°): Su premio base es $70/5 = 14 veces lo apostado. La ganancia de la Redoblona es: $100 (apuesta) × 980 (multiplicador) = $98.000

Este es un premio mayor al que podés conseguir con una simple apuesta de 4 cifras a la cabeza ($3.500 veces lo apostado), lo que demuestra el poder de esta jugada combinada.

Preguntas y Reglas Clave de la Redoblona

¿Podés apostar el mismo número dos veces?

Sí, podés apostar el mismo número de dos cifras (ej. el 45) en ambas partes de la Redoblona.

Condición: Para que ganes, el número elegido (45 en el ejemplo) debe salir dos veces o más dentro del alcance combinado que elegiste. Por ejemplo, si jugaste “a los 5 y a los 10” con el mismo número, el 45 debe salir al menos una vez entre los puestos 1-5, y otra vez entre los puestos 1-10 (siendo una de ellas diferente a la primera).

¿La Redoblona tiene tope de premio?

Como en todos los juegos de quiniela, existe el concepto de “Tope de Banca”. La lotería establece un límite máximo que está obligada a pagar para una Redoblona.

En general: Las loterías suelen establecer un tope de pago por Redoblona, que a menudo se calcula en base a 1.000 veces lo apostado por premio (dividido por la cantidad de premios jugados en cada apuesta).

Las loterías suelen establecer un tope de pago por Redoblona, que a menudo se calcula en base a (dividido por la cantidad de premios jugados en cada apuesta). Tranqui: Los premios de la Redoblona raramente superan la capacidad de pago y se abonan a los valores establecidos en las tablas oficiales.

¿Se pueden jugar más de dos cifras?

No. La modalidad tradicional de Redoblona está limitada únicamente a dos números de dos cifras cada uno (del 00 al 99). Si querés jugar a combinaciones de 3 o 4 cifras, tenés que optar por apuestas directas o diferentes modalidades de juego.

Conocé más detalles sobre el pago de premios en este video tutorial de Quiniela.