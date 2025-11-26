Corte total de Dellepiane: Cierran la autopista por obras hasta el jueves a la noche

Esta noche, y durante las próximas noches, el tráfico en la autopista Dellepiane se verá afectado por cortes programados en ambos sentidos. El motivo principal es la puesta en marcha de obras de renovación integral que buscan modernizar esta importante vía de acceso a la ciudad.

Cortes de tráfico y desvíos programados

Desde las 22 horas de esta noche y durante 7 horas, Autopistas Urbanas (AUSA) cerrará la Dellepiane, entre Larrazábal y la Avenida General Paz. Según informaron fuentes de AUSA, se montarán vigas que formarán parte del nuevo puente peatonal Piedra Buena, ubicado a 500 metros de la mencionada avenida.

Los conductores que se desplacen por la AU Riccheri en dirección al centro de la ciudad deberán desviar hacia la Avenida General Paz y podrán tomar rutas alternas como:

AU Perito Moreno

Avenida Directorio

Avenida San Juan

Avenida Roca

Avenida 27 de Febrero

En sentido contrario, aquellos que circulen hacia provincia deberán salir en Larrazábal y podrán continuar por la colectora hacia la Avenida General Paz. También tendrán la opción de utilizar las avenidas Eva Perón o Alberdi.

Obras en curso y su impacto en la Dellepiane

Además de los cierres mencionados, se están realizando obras que restringen la calzada en ambos sentidos de la Dellepiane, específicamente entre Piedra Buena y Av. Argentina – Larrazábal. Actualmente, las banquinas y parte del carril derecho se encuentran afectadas.

El proyecto de renovación integral transformará la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. Este ambicioso plan incluye:

Refuncionalización de ingresos y egresos.

Establecimiento de un corredor exclusivo del Metrobus, que se extenderá hasta empalmar con el Metrobus de la AU 25 de Mayo.

Este corredor contará con 6 paradores centrales, separados del tránsito general mediante defensas de hormigón, garantizando que los colectivos no compartan espacio con los vehículos particulares.

Creación de espacios públicos y nuevos accesos

El proyecto también contempla el diseño de pasarelas elevadas para un acceso seguro a cada parador. Estas pasarelas vincularán los laterales del parque lineal, que incluirá nueva señalización, iluminación y rampas accesibles.

Además, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci, lo que facilitará el flujo de tráfico que actualmente se interrumpe a 600 metros de la Avenida General Paz debido a los puentes que cruzan el ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro.

Por último, se prevé la creación de un parque lineal de 4 kilómetros, que contará con canchas deportivas, pista de atletismo, áreas de juego, postas aeróbicas y senderos para caminatas y bicisendas.