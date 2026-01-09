Coparticipación 2026: ¿Qué municipios bonaerenses fueron beneficiados y cuáles salieron perdiendo?

Un reciente informe de la consultora PPA analizó la evolución del Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2026, el indicador que define cómo se reparten los fondos de coparticipación provincial entre los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. La comparación con 2025 expone cambios relevantes, con distritos que ganan participación y otros que pierden recursos.

Qué es el CUD y por qué es clave para los municipios

El CUD es oficializado cada año por el Ministerio de Economía bonaerense y funciona como el principal criterio de distribución de la coparticipación provincial. Su cálculo contempla variables estructurales que inciden directamente en los ingresos de cada distrito.

Población del municipio

del municipio Superficie territorial

territorial Producción de servicios de salud

Estas diferencias explican por qué municipios como La Matanza concentran el 6,58% del coeficiente total, mientras que distritos más pequeños, como Salliqueló, alcanzan apenas el 0,16%.

Municipios con mayores caídas del CUD en 2026

El informe de PPA señala que los retrocesos más significativos respecto de 2025 se registraron en los siguientes distritos:

Vicente López

Tandil

Azul

Chascomús

General San Martín

Hipólito Yrigoyen

General Viamonte

San Antonio de Areco

Ayacucho

San Pedro

En estos municipios, la baja del coeficiente implica una menor participación en los fondos provinciales durante 2026.

Distritos alcanzados por el tope legal del 5%

La normativa vigente establece que la caída anual del CUD no puede superar el 5%. Como consecuencia, varios municipios vieron limitada su reducción:

Ezeiza

Florentino Ameghino

General Madariaga

Leandro N. Alem

Maipú

Pila

Pinamar

San Isidro

Tordillo

Municipios beneficiados por la Ley 10.559

La aplicación del artículo 6° bis de la Ley 10.559, que reduce el tope de caída al 2,5% cuando hay dos años consecutivos de bajas, generó un efecto compensador en algunos distritos.

En 2026, los municipios beneficiados fueron:

Lezama

Luján

Morón

Saavedra

Municipios con mayores subas interanuales

En el otro extremo del ranking, los mayores incrementos del CUD entre 2025 y 2026 se observaron en:

Chacabuco

Campana

Capitán Sarmiento

Exaltación de la Cruz

Entre los distritos más poblados, también registraron mejoras La Plata, General Rodríguez y Quilmes, con impacto directo en sus ingresos por coparticipación.

Evolución del CUD entre 2016 y 2026

El análisis de largo plazo permite identificar tendencias estructurales en la distribución de fondos provinciales.