Coparticipación 2026: ¿Qué municipios bonaerenses fueron beneficiados y cuáles salieron perdiendo?

Un reciente informe de la consultora PPA analizó la evolución del Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2026, el indicador que define cómo se reparten los fondos de coparticipación provincial entre los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. La comparación con 2025 expone cambios relevantes, con distritos que ganan participación y otros que pierden recursos.
Qué es el CUD y por qué es clave para los municipios
El CUD es oficializado cada año por el Ministerio de Economía bonaerense y funciona como el principal criterio de distribución de la coparticipación provincial. Su cálculo contempla variables estructurales que inciden directamente en los ingresos de cada distrito.
- Población del municipio
- Superficie territorial
- Producción de servicios de salud
Estas diferencias explican por qué municipios como La Matanza concentran el 6,58% del coeficiente total, mientras que distritos más pequeños, como Salliqueló, alcanzan apenas el 0,16%.
Municipios con mayores caídas del CUD en 2026
El informe de PPA señala que los retrocesos más significativos respecto de 2025 se registraron en los siguientes distritos:
- Vicente López
- Tandil
- Azul
- Chascomús
- General San Martín
- Hipólito Yrigoyen
- General Viamonte
- San Antonio de Areco
- Ayacucho
- San Pedro
En estos municipios, la baja del coeficiente implica una menor participación en los fondos provinciales durante 2026.
Distritos alcanzados por el tope legal del 5%
La normativa vigente establece que la caída anual del CUD no puede superar el 5%. Como consecuencia, varios municipios vieron limitada su reducción:
- Ezeiza
- Florentino Ameghino
- General Madariaga
- Leandro N. Alem
- Maipú
- Pila
- Pinamar
- San Isidro
- Tordillo
Municipios beneficiados por la Ley 10.559
La aplicación del artículo 6° bis de la Ley 10.559, que reduce el tope de caída al 2,5% cuando hay dos años consecutivos de bajas, generó un efecto compensador en algunos distritos.
En 2026, los municipios beneficiados fueron:
- Lezama
- Luján
- Morón
- Saavedra
Municipios con mayores subas interanuales
En el otro extremo del ranking, los mayores incrementos del CUD entre 2025 y 2026 se observaron en:
- Chacabuco
- Campana
- Capitán Sarmiento
- Exaltación de la Cruz
Entre los distritos más poblados, también registraron mejoras La Plata, General Rodríguez y Quilmes, con impacto directo en sus ingresos por coparticipación.
Evolución del CUD entre 2016 y 2026
El análisis de largo plazo permite identificar tendencias estructurales en la distribución de fondos provinciales.
|Mayores subas acumuladas
|Mayores caídas acumuladas
|Escobar
|Arrecifes
|Alberti
|General Madariaga
|General Rodríguez
|General Arenales
|Exaltación de la Cruz
|General Lavalle
|Carlos Casares
|General Alvear
|Lomas de Zamora
|Luján
|José C. Paz
|Maipú
|Moreno
|General Guido
|Tigre
|Merlo
|General Viamonte
|Tapalqué