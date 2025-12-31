Año Nuevo: se intensifican los controles de alcoholemia en rutas bonaerenses y accesos

La celebración de Año Nuevo marca uno de los picos de tránsito más altos del año en la Provincia de Buenos Aires, coincidiendo con el inicio fuerte de la temporada de verano 2026. Ante el éxodo masivo hacia la Costa Atlántica y los movimientos internos en el Conurbano para las cenas familiares, el Ministerio de Transporte bonaerense ha desplegado un operativo cerrojo para garantizar el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero.

Si tenés pensado salir a la ruta o conducir dentro de la provincia esta noche, tenés que saber que los controles serán estrictos, rotativos y estarán presentes tanto en las arterias principales como en caminos alternativos.

Dónde estarán los principales retenes

El Operativo de Sol a Sol 2026 ya está en marcha. Para esta noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero, los agentes de seguridad vial, junto con la Policía Bonaerense, han establecido puntos fijos y dinámicos. La atención se centra en el Corredor del Atlántico, pero no se descuidan los accesos a CABA.

Los puntos críticos donde es casi seguro que te encuentres con un control incluyen:

Autovía 2: Especialmente en el Peaje de Hudson, Samborombón y en el ingreso a Mar del Plata.

Especialmente en el Peaje de Hudson, Samborombón y en el ingreso a Mar del Plata. Ruta Provincial 11: En los tramos interbalnearios (Santa Teresita, San Bernardo, Pinamar y Villa Gesell).

En los tramos interbalnearios (Santa Teresita, San Bernardo, Pinamar y Villa Gesell). Autopista Buenos Aires-La Plata: Controles reforzados en ambos sentidos.

Controles reforzados en ambos sentidos. Rutas 63 y 74: Puntos clave de desvío hacia la costa.

Puntos clave de desvío hacia la costa. Conurbano: Operativos sorpresa en avenidas principales de conexión entre municipios (Av. General Paz, Camino Negro, Camino del Buen Ayre).

Alcohol Cero: qué dice la normativa vigente

Es fundamental recordar que en la Provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al volante. A diferencia de otras jurisdicciones que aún permiten 0,5 g/l, en territorio bonaerense la tolerancia es absolutamente nula para todos los conductores, ya sean particulares, profesionales o motociclistas.

El objetivo es disociar definitivamente el alcohol de la conducción. Si tomás una copa para brindar, no podés manejar. La sensibilidad de los alcoholímetros homologados detecta incluso el consumo mínimo reciente.

Multas y sanciones: cuánto cuesta dar positivo en 2026

Las sanciones por alcoholemia positiva no son solo económicas; implican trabas administrativas severas que pueden arruinarte las vacaciones. El valor de las multas se calcula en Unidades Fijas (UF), que se actualizan según el precio del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino.

A fecha de hoy, las penalizaciones se estructuran de la siguiente manera según la gravedad de la infracción:

Gravedad / Nivel de Alcohol Sanción Económica Estimada Inhabilitación de Licencia Negativa a realizar el test Multa Máxima (hasta 1200 UF) Presunción de alcoholemia positiva Hasta 0,49 g/l Multa inicial 3 meses de retención Entre 0,5 y 0,99 g/l Multa intermedia 6 meses de retención Superior a 1,5 g/l Multa máxima Hasta 18 meses de inhabilitación

Además de la multa, si el test da positivo, se retiene la licencia de conducir y se emite una licencia provisoria que sólo sirve para volver al domicilio (siempre que haya un conductor alternativo sobrio). De no haber un conductor habilitado en el vehículo, el auto puede ser secuestrado.

Si necesitás verificar el estado de una infracción o realizar un descargo, podés consultar el sitio oficial de Infracciones BA.

Documentación obligatoria para circular

Para evitar demoras en los retenes, asegurate de tener toda la documentación a mano. Los agentes de tránsito exigirán:

Licencia de conducir vigente (física, aunque la digital en Mi Argentina es válida, se recomienda llevar el plástico por problemas de señal).

(física, aunque la digital en Mi Argentina es válida, se recomienda llevar el plástico por problemas de señal). VTV al día (Verificación Técnica Vehicular).

(Verificación Técnica Vehicular). Comprobante de póliza de seguro vigente.

vigente. Cédula verde (o azul si no sos el titular y la verde está vencida).

DNI.

Dato clave: La VTV es uno de los requisitos más controlados este año. Si tenés el turno asignado pero la oblea vencida, llevá impreso el comprobante del turno, aunque esto queda a criterio de la autoridad de control en ruta si la fecha de vencimiento es muy lejana.

Recomendaciones para la noche de Año Nuevo

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reporta que la mayoría de los siniestros graves ocurren en las primeras horas de la mañana del 1° de enero. La fatiga combinada con los restos de alcohol en sangre (que tarda horas en eliminarse) es una mezcla letal.

Conductor Designado: Si van en grupo, elijan a uno que no beba. Es la única forma segura de volver. Descanso: Si viajás a la costa después del brindis, procurá dormir unas horas antes de salir. Cinturón: Uso obligatorio para todos los ocupantes, no solo los de adelante. Luces bajas: Siempre encendidas en ruta, las 24 horas.

Para denunciar conductas imprudentes en la ruta, recordá que podés llamar a la línea 144 o al 911 en caso de emergencia. Para información sobre el estado del tránsito en tiempo real, consultá las alertas de Vialidad Nacional.