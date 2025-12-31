El Clima en Año Nuevo: ¿Mesa adentro o mesa afuera en Provincia de Buenos Aires?

El cierre de 2025 llega con un escenario climático complejo para la Provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha actualizado sus sistemas de alerta temprana y el panorama para la cena de Año Nuevo obliga a repensar los planes de miles de bonaerenses. Entre una ola de calor histórica y la amenaza de tormentas severas para el brindis, la pregunta del millón tiene una respuesta casi definitiva: mejor prevenir.

Calor extremo y Alerta Naranja en el AMBA

La jornada de hoy, 31 de diciembre, se perfila como una de las más sofocantes del año. El termómetro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el conurbano bonaerense podría tocar hoy los 38°C a 39°C, con una sensación térmica que superará holgadamente los 40 grados.

El SMN mantiene activas las siguientes alertas por temperaturas extremas:

Alerta Naranja: Para CABA y zonas del conurbano, lo que implica un efecto de moderado a alto en la salud, siendo muy peligroso para grupos de riesgo.

Para CABA y zonas del conurbano, lo que implica un efecto de moderado a alto en la salud, siendo muy peligroso para grupos de riesgo. Alerta Amarilla: Para el centro, norte y oeste de la provincia de Buenos Aires.

Dato clave: La hidratación es fundamental durante todo el día. No esperes a tener sed para tomar agua, especialmente si estás organizando los preparativos de la cena.

La pregunta clave: ¿Mesa adentro o mesa afuera?

Si bien el calor invita a estar al aire libre, los pronósticos actualizados sugieren que la mesa de Año Nuevo debería armarse adentro o, al menos, bajo techo seguro.

Un frente frío avanza hacia la región central y se espera que choque con la masa de aire caliente y húmedo que nos envuelve. Esto generará inestabilidad a partir de la tarde-noche de hoy.

Cronograma probable para la Nochevieja:

Tarde (16:00 – 20:00 hs): Aumento de nubosidad y probabilidad de chaparrones aislados pero intensos en el noreste de la provincia.

Aumento de nubosidad y probabilidad de chaparrones aislados pero intensos en el noreste de la provincia. Noche y Brindis (21:00 – 01:00 hs): Es el momento de mayor riesgo. Se esperan tormentas aisladas, ráfagas de viento fuertes y posible actividad eléctrica. El cambio de viento al sector sur traerá el tan esperado alivio térmico, pero podría llegar con ráfagas violentas justo a la hora de las 12 campanadas.

Alerta Amarilla por tormentas: las zonas afectadas

No solo el calor preocupa. El SMN ha emitido una alerta amarilla por tormentas para la noche de este miércoles y la madrugada del jueves 1 de enero de 2026. Las zonas bajo vigilancia incluyen:

Región Fenómeno esperado Hora crítica AMBA y La Plata Chaparrones, viento sur fuerte Noche/Madrugada Costa Atlántica Inestabilidad, tormentas eléctricas Tarde/Noche Centro de PBA Lluvias y ráfagas Madrugada del 1/1

En la Costa Atlántica (Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar), el tiempo también estará inestable. Quienes reciban el 2026 en la playa deben estar atentos a los avisos de guardavidas y autoridades locales, ya que el viento rotará con intensidad.

Pronóstico para el 1 de enero de 2026: llega el alivio

La buena noticia llega para el primer asado del año. Tras el paso del frente de tormenta durante la madrugada, el jueves 1 de enero amanecerá con condiciones mucho más agradables.

Temperatura: Se espera una máxima de 28°C a 30°C y una mínima de 21°C.

Se espera una máxima de y una mínima de 21°C. Cielo: Parcialmente nublado, limpiándose hacia la tarde.

Parcialmente nublado, limpiándose hacia la tarde. Humedad: Bajará considerablemente, haciendo que el ambiente sea mucho más respirable.

Recomendaciones oficiales ante la doble alerta

Ante la combinación de calor extremo y tormentas fuertes, se recomienda:

Asegurar objetos: Si tenés sombrillas, gazebos o decoraciones en patios y terrazas, aseguralos bien o guardalos. Las ráfagas pre-frontales pueden ser traicioneras.

Si tenés sombrillas, gazebos o decoraciones en patios y terrazas, aseguralos bien o guardalos. Las ráfagas pre-frontales pueden ser traicioneras. Cortes de luz: Tené a mano linternas y baterías cargadas. El alto consumo eléctrico sumado a las tormentas puede generar interrupciones en el servicio.

Tené a mano linternas y baterías cargadas. El alto consumo eléctrico sumado a las tormentas puede generar interrupciones en el servicio. Mascotas: El calor las afecta tanto como a nosotros, y las tormentas pueden asustarlas. Mantenelas en un lugar fresco, seguro y con agua.

El calor las afecta tanto como a nosotros, y las tormentas pueden asustarlas. Mantenelas en un lugar fresco, seguro y con agua. En ruta: Si viajás por las rutas bonaerenses (Ruta 2, Ruta 11, etc.) para pasar las fiestas, extrema la precaución. La visibilidad puede reducirse drásticamente en minutos por las lluvias intensas.

Podés consultar los avisos a corto plazo directamente en el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Mantenete informado y que tengas un comienzo de 2026 seguro.