Intensifican controles de alcoholemia y documentación en rutas de la Provincia de Buenos Aires

La Agencia Provincial de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte bonaerense despliegan un megaoperativo en las rutas 2, 11, 63 y 74 de cara al éxodo turístico de Año Nuevo. Qué tenés que tener en cuenta para evitar multas millonarias.

A pocas horas de las celebraciones de Año Nuevo y con el inicio fuerte de la temporada de verano 2026, los controles de tránsito en las rutas de la Provincia de Buenos Aires se han endurecido significativamente. En el marco del Operativo de Sol a Sol, las autoridades buscan reducir la siniestralidad vial con una premisa clara: tolerancia cero al alcohol y fiscalización rigurosa de la documentación.

Si estás por salir a la ruta hoy o en los próximos días, tenés que saber que los puestos de control no son solo fijos (en peajes como Hudson o Samborombón), sino que se han sumado patrullas móviles, drones y retenes sorpresivos en los ingresos a las localidades balnearias como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell.

Alcohol Cero: la ley se cumple a rajatabla

La Ley de Alcohol Cero rige plenamente en todo el territorio bonaerense. Esto significa que no hay margen de tolerancia: el alcoholímetro debe marcar 0,0 g/l.

Es fundamental que sepas que negarse al test de alcoholemia se considera una presunción de culpabilidad y conlleva la sanción máxima, que incluye la retención de la licencia y una multa económica severa.

El valor de las multas: cuánto podés pagar

Las sanciones se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza en base al precio del combustible. A diciembre de 2025, el costo de las infracciones por alcoholemia positiva es escalonado según el gramaje detectado, pero los montos son elevados para desalentar el consumo.

Aquí tenés un esquema aproximado de las sanciones vigentes:

Infracción Penalización (estimada) Medida adicional Alcoholemia positiva Desde $280.000 hasta más de $1.300.000 Retención de licencia (3 a 18 meses) Negarse al control Máxima sanción aplicable (aprox. $1.400.000) Inhabilitación para conducir Sin VTV o Seguro Desde $140.000 aprox. Retención del vehículo en casos graves

Dato importante: La licencia de conducir retenida no se devuelve en el momento. El conductor debe designar a un acompañante habilitado para continuar viaje, siempre que este dé negativo en el control.

Documentación obligatoria para circular

Para evitar demoras o la retención del vehículo, asegurate de tener todos los papeles en regla antes de salir. Aunque la aplicación Mi Argentina es válida para mostrar la licencia y la cédula, las autoridades recomiendan llevar los formatos físicos debido a la intermitencia de señal en ciertos tramos de la ruta. Si la app no carga, la multa se aplica igual.

Lo que te van a pedir en el control:

Licencia de Conducir: Vigente y correspondiente a la categoría del vehículo.

Vigente y correspondiente a la categoría del vehículo. DNI: Físico (en muchos casos no aceptan el digital del celular para acreditar identidad en ruta).

Físico (en muchos casos no aceptan el digital del celular para acreditar identidad en ruta). Cédula de Identificación del Vehículo: (Cédula Verde). Si no sos el titular, necesitás la Cédula Azul (o la autorización digital vigente).

(Cédula Verde). Si no sos el titular, necesitás la Cédula Azul (o la autorización digital vigente). Verificación Técnica Vehicular (VTV): Oblea pegada en el parabrisas y el certificado impreso vigente.

Oblea pegada en el parabrisas y el certificado impreso vigente. Comprobante de Seguro: Póliza vigente. Podés mostrar el comprobante digital o impreso.

Póliza vigente. Podés mostrar el comprobante digital o impreso. Patentes: Deben ser legibles, estar bien colocadas y sin aditamentos que tapen las letras o números.

Elementos de seguridad

Además de los papeles, los agentes de tránsito están verificando los elementos de seguridad obligatorios:

Matafuegos de 1 kg (con carga vigente y al alcance del conductor).

Juego de balizas portátiles triangulares.

Uso de cinturón de seguridad en todos los ocupantes (incluso en los asientos traseros).

(incluso en los asientos traseros). Sillas de seguridad para menores (según edad y peso).

Si viajás en las próximas horas, la recomendación es clara: paciencia, documentación en mano y cero alcohol al volante. Los controles en la Autovía 2 y la Ruta 11 serán constantes durante todo el fin de semana.

Controles y resultados de los operativos

Durante el operativo este fin de semana, se controlaron más de 1.700 vehículos, lo que resultó en la retención de cerca de 50 licencias de conducir. Asimismo, se registraron alcoholemias positivas que alcanzaron hasta 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre. Estos resultados destacan la necesidad de reforzar la seguridad vial en una de las épocas más concurridas del año.

Declaraciones de autoridades

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien participó del lanzamiento del Operativo Sol junto al gobernador Axel Kicillof, había anticipado un amplio despliegue territorial. “Estamos reforzando los controles, equipamiento y tecnología para garantizar la prevención vial y asistencia ante siniestros”, expresó Marinucci.