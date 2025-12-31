Aumentan las multas en Provincia de Buenos Aires: nuevos valores y el requisito clave para salir a la ruta este 2026

Estamos a pocas horas de brindar por el Año Nuevo y miles de bonaerenses ya tienen el auto cargado para encarar la Autovía 2 o la Ruta 11 rumbo a la Costa Atlántica. Sin embargo, el inicio de la temporada de verano 2026 llega con una actualización en el cuadro tarifario de las infracciones de tránsito que debés tener en cuenta para evitar un trago amargo.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el nuevo valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que regula el costo de las multas y que se actualiza en base al precio del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino de La Plata. Con los recientes ajustes en los combustibles de diciembre, las sanciones para quienes incumplan las normas de tránsito sufrieron un incremento considerable, impactando de lleno en el bolsillo de los conductores.

Cuánto cuestan las multas más frecuentes este verano 2026

Si tenés pensado salir a la ruta, es fundamental que respetes las velocidades máximas y tengas la documentación al día. Los radares fijos y móviles del Operativo de Sol a Sol ya están desplegados en los puntos neurálgicos de los corredores viales.

A continuación, el detalle de los valores actualizados para las infracciones más comunes:

Tipo de Infracción Rango de Unidades Fijas (UF) Gravedad Exceso de Velocidad 150 a 1.000 UF Grave No tener la VTV al día 300 a 1.000 UF Grave Cruzar semáforo en rojo 300 a 1.000 UF Grave Alcoholemia positiva 300 a 1.000 UF Muy Grave Circular sin luces bajas 300 a 1.000 UF Grave No usar cinturón de seguridad 100 a 300 UF Leve/Grave Mal estacionamiento 50 a 100 UF Leve

Es importante recordar que la Ley de Alcohol Cero rige en todas las rutas de la provincia, por lo que no existe tolerancia alguna para quienes conduzcan habiendo bebido alcohol.

Cuánto vas a pagar por las infracciones más frecuentes

Para que tengas una referencia clara y evites sorpresas desagradables, te detallamos los montos en pesos que rigen actualmente. Tené en cuenta que estos valores pueden duplicarse si no accedés al pago voluntario.

Tipo de Infracción Monto Mínimo ($) Monto Máximo ($) Exceso de Velocidad $ 256.650 $ 1.711.000 Alcohol positivo (Alcohol Cero) $ 342.200 $ 1.711.000 Circular sin VTV $ 513.300 $ 1.711.000 Cruzar semáforo en rojo $ 171.100 $ 855.500 No usar cinturón de seguridad $ 171.100 $ 855.500 Circular en contramano $ 342.200 $ 1.711.000 Usar el celular al manejar $ 171.100 $ 342.200 Mal estacionamiento $ 85.550 $ 171.100 Circular sin seguro $ 85.550 $ 171.100

El dato: La multa por exceso de velocidad tiene un rango muy amplio porque depende de por cuánto superes el límite permitido. No es lo mismo ir a 135 km/h en una zona de 130 km/h, que cruzar una zona urbana a alta velocidad.

El beneficio del Pago Voluntario: cómo ahorrar el 50%

Si te notifican una infracción (ya sea en ruta o por fotomulta), tenés un período de pago voluntario que reduce el monto a la mitad. Por ejemplo, una multa por mal estacionamiento bajaría de $85.550 a $42.775.

Para acceder a este beneficio, debés abonar dentro del plazo que figura en la notificación (generalmente 30 días). Podés chequear si tenés multas pendientes ingresando con tu patente o DNI en el sitio oficial.

Cómo consultar si tenés deuda antes de viajar

Uno de los mayores temores al renovar la licencia o vender un vehículo es encontrarse con “sorpresas” administrativas. Para verificar el estado de tu dominio o DNI, podés realizar la consulta de manera 100% online y gratuita.

Ingresá al sitio oficial de Infracciones BA. Podés buscar por patente del vehículo o por DNI del titular. El sistema te informará si existen actas pendientes, si están en etapa de sentencia o si ya tienen resolución.

Atención: Si la infracción es reciente, tenés la posibilidad de acceder al pago voluntario, que ofrece un descuento del 50% del valor total de la multa si se abona dentro del período estipulado (generalmente 30 días desde la notificación).

Documentación obligatoria para circular en 2026

Los controles viales en los accesos a Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y el Partido de la Costa serán rigurosos este fin de semana largo. Para evitar demoras y retenciones del vehículo, asegurate de llevar:

Licencia de conducir vigente (y habilitante para el tipo de vehículo).

(y habilitante para el tipo de vehículo). DNI .

. Cédula Verde (o Azul, si no sos el titular y la verde está vencida).

(o Azul, si no sos el titular y la verde está vencida). Comprobante de seguro vigente.

vigente. VTV al día (Verificación Técnica Vehicular).

(Verificación Técnica Vehicular). Comprobante de pago de patente (aunque el sistema suele chequearlo digitalmente, es recomendable tenerlo).

Ojo con las estafas digitales

En las últimas semanas se detectaron correos electrónicos y mensajes de WhatsApp falsos que simulan ser del Ministerio de Transporte, exigiendo el pago de supuestas fotomultas con enlaces de pago apócrifos.

Tené en cuenta que las notificaciones oficiales nunca te pedirán que realices una transferencia inmediata a una cuenta personal ni te solicitarán claves bancarias. Ante la duda, no hagas clic en ningún enlace y verificá siempre la información ingresando manualmente al portal oficial de Infracciones de la Provincia de Buenos Aires.