Conmoción en Dolores: hallaron sin vida a un hombre y su hijo dentro de su vivienda

Francisco Díaz

En la tarde de este martes, la ciudad de Dolores fue escenario de un trágico hallazgo en una vivienda ubicada sobre calle Facio al 2000, donde fueron encontrados sin vida un hombre mayor y su hijo.

El hecho se conoció luego de que los vecinos alertaran a las autoridades por un fuerte olor proveniente del lugar. Al arribar al domicilio, un familiar ingresó y descubrió los cuerpos de ambos, dando inmediato aviso a la Policía.

De acuerdo con las primeras informaciones, el padre habría fallecido por causas naturales, aunque las pericias forenses serán determinantes para confirmar esta hipótesis. En tanto, el hijo también fue hallado sin vida en una de las dependencias de la casa, y los investigadores no descartan que se haya tratado de una autodeterminación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, personal médico de emergencias y autoridades judiciales, quienes dispusieron las diligencias de rigor para establecer con precisión las causas de ambos decesos.

La Unidad Fiscal Descentralizada de Dolores interviene en el caso, que por estas horas se mantiene en etapa de investigación.

