Cómo ver partidos de la Premier League EN VIVO hoy

Si estás buscando ver partidos de la Premier League en vivo hoy, llegaste al lugar indicado. En Argentina, la temporada 2025/26 de la liga inglesa sigue siendo una de las más apasionantes, con equipos como Manchester City, Arsenal y Liverpool peleando por el título. Hoy, 13 de septiembre de 2025, hay varios encuentros clave en la jornada 4, y podés seguirlos a través de plataformas legales y accesibles. Acá te contamos todo lo que necesitás saber, con horarios ajustados a la hora argentina (GMT-3), opciones de streaming y alternativas útiles para no perderte nada.

Horarios de los partidos de la Premier League hoy

La Premier League arranca temprano los sábados, y hoy no es la excepción. Los horarios están basados en el fixture oficial para esta fecha, con transmisiones disponibles en canales y apps locales. Acá va la lista de partidos programados para el 13 de septiembre de 2025:

Partido Hora argentina Estadio Arsenal vs. Nottingham Forest 10:30 Emirates Stadium AFC Bournemouth vs. Brighton 13:00 Vitality Stadium Crystal Palace vs. Sunderland 13:00 Selhurst Park Everton vs. Aston Villa 13:00 Goodison Park Fulham vs. Leeds United 13:00 Craven Cottage Newcastle United vs. Wolverhampton 13:00 St. James’ Park West Ham United vs. Tottenham Hotspur 15:30 London Stadium Brentford vs. Chelsea 16:00 Gtech Community Stadium Burnley vs. Liverpool 12:00 (domingo) Turf Moor Manchester City vs. Manchester United 14:30 (domingo) Etihad Stadium

Estos horarios pueden variar levemente por ajustes de transmisión, pero son los confirmados hasta ahora. Si hay cambios de último minuto, como suspensiones por clima, chequeá las apps oficiales de los clubes o sitios como ESPN.

Plataformas para ver la Premier League en vivo en Argentina

En Latinoamérica, y específicamente en Argentina, los derechos exclusivos de la Premier League para la temporada 2025/26 están en manos de ESPN y Disney+. Esto significa que podés ver todos los 380 partidos de la temporada, incluyendo los de hoy, sin problemas. Acá te detallo las opciones principales, incluyendo todas las plataformas disponibles que integran o transmiten este contenido:

Disney+ con Plan Premium : Esta es la mejor alternativa para streaming completo. Incluye todos los partidos en vivo, repeticiones y highlights. El Plan Premium de Disney+ te da acceso a Star+, donde se emiten los encuentros en HD y con comentarios en español. Si ya tenés Disney+, actualizá al premium para desbloquear el contenido deportivo. Podés verlo en smart TV, celular, tablet o PC.

: Esta es la mejor alternativa para streaming completo. Incluye todos los partidos en vivo, repeticiones y highlights. El Plan Premium de Disney+ te da acceso a Star+, donde se emiten los encuentros en HD y con comentarios en español. Si ya tenés Disney+, actualizá al premium para desbloquear el contenido deportivo. Podés verlo en smart TV, celular, tablet o PC. ESPN por cable o streaming : Si preferís la tele tradicional, ESPN transmite varios partidos por jornada, como los más destacados de hoy (por ejemplo, Manchester City vs. Manchester United). Canales: 103 en Flow, 621 (SD) y 1621 (HD) en DirecTV, o 105 (SD) y 1622 (HD) en Telecentro. Si no tenés cable, accedé a ESPN a través de apps como Flow o DirecTV GO.

: Si preferís la tele tradicional, ESPN transmite varios partidos por jornada, como los más destacados de hoy (por ejemplo, Manchester City vs. Manchester United). Canales: 103 en Flow, 621 (SD) y 1621 (HD) en DirecTV, o 105 (SD) y 1622 (HD) en Telecentro. Si no tenés cable, accedé a ESPN a través de apps como Flow o DirecTV GO. DirecTV GO (DGO) : Esta app de streaming de DirecTV incluye ESPN en su paquete básico o premium, por lo que podés ver los partidos en vivo sin necesidad de antena. Es ideal si querés ver en móvil o TV conectada, con opción de grabar y multiview para varios partidos al mismo tiempo. Requiere suscripción a DirecTV o standalone.

: Esta app de streaming de DirecTV incluye ESPN en su paquete básico o premium, por lo que podés ver los partidos en vivo sin necesidad de antena. Es ideal si querés ver en móvil o TV conectada, con opción de grabar y multiview para varios partidos al mismo tiempo. Requiere suscripción a DirecTV o standalone. Flow : Si sos cliente de Cablevisión Flow, el Pack Fútbol o el paquete deportivo incluye ESPN, lo que te permite ver los encuentros directamente en la app Flow o en tu TV. Flow transmite varios partidos de la Premier a través de ESPN, y podés acceder a resúmenes y análisis extras. Si no tenés Flow, podés contratar solo el streaming deportivo.

: Si sos cliente de Cablevisión Flow, el Pack Fútbol o el paquete deportivo incluye ESPN, lo que te permite ver los encuentros directamente en la app Flow o en tu TV. Flow transmite varios partidos de la Premier a través de ESPN, y podés acceder a resúmenes y análisis extras. Si no tenés Flow, podés contratar solo el streaming deportivo. Telecentro Play : Similar a Flow, si tenés Telecentro como proveedor, su app Play integra ESPN y te deja ver los partidos en vivo. Es una opción económica si ya estás suscripto al cable, y soporta dispositivos móviles para seguir los juegos desde cualquier lado.

: Similar a Flow, si tenés Telecentro como proveedor, su app Play integra ESPN y te deja ver los partidos en vivo. Es una opción económica si ya estás suscripto al cable, y soporta dispositivos móviles para seguir los juegos desde cualquier lado. Apps móviles y sitios web: Tanto Disney+ como ESPN tienen apps gratuitas para descargar en iOS y Android. Iniciá sesión con tu suscripción y elegí el partido en vivo. Para una experiencia más inmersiva, usá el modo multiview en Disney+ para ver varios encuentros al mismo tiempo. Otras plataformas como DirecTV GO y Flow también tienen apps dedicadas con notificaciones para los partidos de la Premier.

Nota: Plataformas como TyC Sports y DAZN no tienen derechos directos de la Premier League en Argentina para esta temporada, ya que se centran en fútbol local o competencias como la Copa Libertadores y la Liga Profesional. Sin embargo, si tenés un paquete que incluya ESPN (como en algunos bundles de TyC o DAZN pago), podrías acceder indirectamente, pero no es la vía principal.

Cómo suscribirte y costos aproximados

Si todavía no tenés acceso, es fácil empezar. Para Disney+ Premium, andá a su sitio web o app y elegí el plan que incluye deportes (alrededor de ARS 9.000 mensuales, pero chequeá promociones actuales). ESPN suele venir incluido en paquetes de cable como Cablevisión o DirecTV, pero si querés solo streaming, optá por servicios como DirecTV GO o Flow. Telecentro Play es similar, con costos integrados en tu suscripción de cable.

Alternativas útiles si no podés ver en vivo

No siempre podés sentarte frente a la pantalla, pero hay opciones para mantenerte al día:

Highlights y resúmenes : El canal oficial de YouTube de la Premier League sube clips gratuitos minutos después de cada partido. Buscá “Premier League highlights hoy” para ver goles y jugadas clave sin spoilers.

: El canal oficial de YouTube de la Premier League sube clips gratuitos minutos después de cada partido. Buscá “Premier League highlights hoy” para ver goles y jugadas clave sin spoilers. Apps de resultados en tiempo real : Usá FlashScore o SofaScore para seguir los marcadores minuto a minuto, con notificaciones push. Son gratuitas y tienen stats detalladas, como posesión y tiros al arco.

: Usá FlashScore o SofaScore para seguir los marcadores minuto a minuto, con notificaciones push. Son gratuitas y tienen stats detalladas, como posesión y tiros al arco. Radio y podcasts : Si estás en el auto, sintonizá Radio La Red (AM 910) o apps como TuneIn, que a veces transmiten relatos en vivo de partidos importantes.

: Si estás en el auto, sintonizá Radio La Red (AM 910) o apps como TuneIn, que a veces transmiten relatos en vivo de partidos importantes. VPN para accesos internacionales: Si viajás fuera de Latinoamérica, una VPN como NordVPN te permite conectar a servidores argentinos y ver Disney+ como si estuvieras en casa. Recordá que esto es solo para accesos legales y no para evadir restricciones ilegales. Opciones gratuitas como Pluto TV o YouTube podrían tener resúmenes, pero no transmisiones completas de la Premier.

Consejos para una mejor experiencia

Para evitar buffering, asegurate de tener una conexión estable de al menos 10 Mbps. Si sos fan de un equipo específico, activá alertas en la app de Disney+ para no perderte sus partidos. Y si querés ver en grupo, usá la función de share screen en Zoom mientras transmitís desde tu dispositivo.

Con estas opciones, ver la Premier League hoy es más fácil que nunca. Elegí tu plataforma favorita y disfrutá del fútbol inglés en su máximo esplendor.