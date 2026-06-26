¿cómo comprar en nike y grimoldi con 6 cuotas sin interés? El beneficio que pocos conocen

Comprar zapatillas o renovar el placard parece una misión imposible con los precios actuales, pero una nueva medida bancaria promete aliviar el bolsillo justo antes de que termine el mes. Si estabas buscando la oportunidad de financiar tus marcas favoritas sin pagar un peso de más en intereses, esta asistencia financiera es la respuesta que esperabas para ganarle a la inflación desde tu celular.

El plan de financiación exclusivo del Banco Nación

El Banco Nación lanzó una promoción agresiva que permite a sus usuarios financiar compras de indumentaria y calzado deportivo en hasta 6 cuotas sin interés.

Esta medida busca reactivar el consumo en marcas de primer nivel como Nike, Grimoldi y una amplia red de locales adheridos.

La promoción se aplica directamente al utilizar las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad bancaria.

El rol clave de MODO y los reintegros vigentes

Para acceder al beneficio completo es requisito indispensable realizar el pago a través de la billetera virtual MODO, escaneando el código QR desde la aplicación oficial.

Además del financiamiento, el sistema incluye un beneficio de 20% de reintegro directo sobre el valor de la transacción.

El tope de devolución se fijó en $30.000 por compra, lo que impacta de manera directa en el resumen de la tarjeta reduciendo notablemente el costo final.

Fechas límite y vigencia de la promoción

El beneficio extendido para compras en grandes marcas e indumentaria general mantiene su validez con un calendario específico de uso.

Las jornadas promocionales se aplican principalmente de miércoles a viernes, días en los que el beneficio se encuentra activo para los usuarios del banco.

La vigencia de las campañas actuales de financiación sin interés y con reintegro se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

Cómo aprovechar el beneficio en locales físicos y online

Las condiciones de la promoción establecen que es válida tanto para compras en las tiendas físicas adheridas como a través de portales de comercio digital.

En las plataformas electrónicas se debe seleccionar la opción de pago “Botón MODO” al momento de finalizar la compra del producto.

No se exige un monto mínimo de compra específico para activar las cuotas, lo que permite financiar desde accesorios básicos hasta calzado de alta gama.