¡Alerta conductores! Cómo ahorrar más de $50.000 en nafta este verano 2026 con la App YPF y los “trucos” bancarios de enero

Si estás por salir a la ruta o ya estás disfrutando de la costa atlántica o las sierras, seguramente te impactó el costo de llenar el tanque. Con la nafta súper rondando los $1.700 y la premium tocando los $2.000 por litro en gran parte del país, una carga completa ya supera la barrera de los $100.000.

Sin embargo, este enero de 2026 hay una “guerra de descuentos” que, si la sabés aprovechar, puede aliviar muchísimo tu bolsillo. La clave no es solo tener la App YPF instalada, sino saber qué día y con qué medio de pago combinarla. A continuación, la guía definitiva y actualizada al 8 de enero de 2026 para que no pagues de más.

La estrategia “Dinero en Cuenta”: El descuento comodín

Si no tenés tarjetas de crédito de bancos específicos, esta es tu mejor opción. YPF está impulsando fuerte su propia billetera. La mecánica es simple: transferís plata desde tu homebanking a tu cuenta de la App YPF (usando el CVU que te da la app) y pagás con ese saldo.

El beneficio: 10% de descuento en Infinia Nafta e Infinia Diesel.

10% de descuento en Infinia Nafta e Infinia Diesel. Días clave: Lunes, sábados y domingos.

Lunes, sábados y domingos. Tope de reintegro: Hasta $3.000 por semana (se renueva semanalmente).

Tip de experto: Si viajás en familia y tienen dos autos, conviene que cada conductor tenga su propia App YPF con saldo cargado para duplicar los topes de reintegro.

El “Club del 30%”: Los bancos que más devuelven en Enero 2026

Acá es donde se hace la diferencia grande. Varios bancos renovaron sus acuerdos para la temporada de verano, ofreciendo reintegros agresivos que llegan hasta el 30% pagando a través de MODO o la App YPF vinculada.

Banco Nación: Ofrece un 30% de descuento los días viernes. El tope es de $15.000 por mes. Ideal para cargar antes del fin de semana.

Ofrece un los días viernes. El tope es de $15.000 por mes. Ideal para cargar antes del fin de semana. Banco Macro: Sorprende con un 30% de ahorro los miércoles. El tope mensual es de los más altos del mercado: hasta $25.000.

Sorprende con un los miércoles. El tope mensual es de los más altos del mercado: hasta $25.000. Banco Provincia (Cuenta DNI): Atención acá. Si bien el fuerte de Cuenta DNI este verano está en los paradores y comercios, tenés un 25% de ahorro en tiendas YPF Full (sábados y domingos) con un tope de $8.000 por semana. Ideal para el desayuno en la ruta o comprar las nuevas Guapaletas que ya se consiguen en las tiendas.

Atención acá. Si bien el fuerte de Cuenta DNI este verano está en los paradores y comercios, tenés un (sábados y domingos) con un tope de $8.000 por semana. Ideal para el desayuno en la ruta o comprar las nuevas Guapaletas que ya se consiguen en las tiendas. Banco Galicia y Santander: Mantienen descuentos del 15% (generalmente lunes o miércoles) para sus clientes selectos o adheridos a programas de puntos.

Promo Verano 2026: La Pelota y los puntos ServiClub

No todo es nafta. Si venís juntando puntos y nunca los usás, este es el momento. Hasta el 31 de enero de 2026 (o hasta agotar stock) sigue vigente el canje de la pelota oficial YPF 2026. Si tenés chicos en el auto, es una parada obligada.

El canje: Puntos ServiClub + un monto en pesos.

Puntos ServiClub + un monto en pesos. Recordatorio: También podés canjear puntos por vouchers de descuento en combos de hamburguesas y cafetería en las tiendas Full, lo que ayuda a bajar el costo del “refrigerio” en ruta.

Checklist antes de llegar al surtidor

Para evitar demoras y broncas en la estación de servicio, chequeá esto antes de bajar la ventanilla:

Actualizá la App: Asegurate de tener la última versión de enero 2026 para que impacten los nuevos topes. Conectividad: En las rutas argentinas la señal a veces falla. Si vas a pagar con “Dinero en cuenta”, tratá de abrir la app unos metros antes o conectarte al WiFi de la estación (YPF_WIFI_INVITADOS) antes de escanear el QR. Consultá el tope: Si ya cargaste a principio de mes, revisá en tu homebanking si no consumiste el cupo de reintegro mensual para no llevarte sorpresas.

Dato final: Recordá que los precios de la nafta bajaron levemente (un 1,8% aprox) en algunas zonas la primera semana del año, pero la dispersión de precios entre provincias es alta. Si viajás al sur (pasando el Río Colorado), el combustible es más barato por zona patagónica. ¡Planificá tus paradas!