¿Cómo activar el Modo Antirrobo en whatsapp para proteger tu cuenta?

La seguridad digital se volvió un tema central en la vida cotidiana, especialmente en aplicaciones de mensajería que se utilizan a diario para trabajar, estudiar o mantener contacto con familiares y amigos. Frente al aumento de intentos de estafa y fraudes, existen configuraciones dentro de WhatsApp que permiten reforzar la privacidad y reducir riesgos, lo que muchos llaman el Modo Antirrobo.

Qué es el Modo Antirrobo de whatsapp

El llamado Modo Antirrobo no es una función oficial de la aplicación, sino un conjunto de ajustes que, combinados, refuerzan la seguridad de tu cuenta. Entre ellos se encuentran:

Activar la verificación en dos pasos.

Limitar la visibilidad de datos como foto de perfil, última conexión y estado.

Configurar quién puede agregarte a grupos.

Revisar los dispositivos vinculados y cerrar sesión en los que no reconozcas.

Mantener la aplicación siempre actualizada para contar con los últimos parches de seguridad.

Estas medidas reducen la posibilidad de que ciberdelincuentes accedan a tus datos, mensajes o contactos.

Cómo activar la verificación en dos pasos

Uno de los pasos clave para proteger tu cuenta es la verificación en dos pasos. Para habilitarla:

Abrí WhatsApp y entrá en Configuración (o Ajustes).

Seleccioná Cuenta y después Verificación en dos pasos.

Tocá en Activar e ingresá un PIN de seis dígitos fácil de recordar.

Podés añadir un correo electrónico como respaldo en caso de olvidar el PIN.

Este código funcionará como una llave personal para evitar accesos no autorizados.

Cómo limitar quién ve tu foto de perfil y tu información

Otra medida de seguridad es controlar la visibilidad de tu foto de perfil, estados y última conexión. Para configurarlo:

Abrí WhatsApp y entrá en Configuración.

Seleccioná Privacidad.

En Foto de perfil, elegí entre: Todos, Mis contactos o Nadie. También podés excluir contactos específicos.

Con esto, solo las personas que elijas podrán ver tu imagen. En el mismo apartado podés ajustar la visibilidad de en línea, última vez, estado y definir quién puede agregarte a grupos.

Cómo revisar los dispositivos vinculados en Whatsapp

WhatsApp permite usar tu cuenta en otros dispositivos a través de WhatsApp Web o la aplicación de escritorio. Para controlar los accesos:

Abrí WhatsApp en tu celular y entrá en Configuración.

Seleccioná Dispositivos vinculados.

Revisá la lista de dispositivos con acceso a tu cuenta.

Si encontrás uno que no reconocés o ya no usás, tocá sobre él y seleccioná Cerrar sesión para bloquear el acceso. Revisar este apartado de manera periódica es fundamental para garantizar que solo vos tengas control de tus conversaciones.

Para qué sirve el Modo Antirrobo en Whatsapp

El Modo Antirrobo en WhatsApp combina varias configuraciones que refuerzan la seguridad frente a intentos de estafa o accesos indebidos. Al implementarlo podés:

Restringir la información visible para desconocidos.

Prevenir que otra persona use tu cuenta sin autorización.

Minimizar el riesgo de caer en fraudes digitales.

De esta forma, tu cuenta y tus datos personales estarán mucho más protegidos frente a posibles ataques.