Caso Bastián Jerez: confirmaron alcoholemia positiva en los dos conductores involucrados

Francisco Díaz
CHOQUE LA FRONTERA PINAMAR

Las pericias toxicológicas ordenadas por la Fiscalía en el marco del siniestro vial que dejó gravemente herido a Bastián Jerez, de 8 años, arrojaron resultados clave para la investigación del caso. Los análisis se realizaron este lunes en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, sobre las muestras de sangre recolectadas tras el accidente ocurrido el 12 de enero en la zona de La Frontera de Pinamar.

Resultados de Alcohol en Sangre

Los estudios toxicológicos confirmaron que dos de los conductores implicados manejaban con alcohol en sangre al momento del choque, según consta en el expediente judicial:

  • Naomi Quirós, conductora del vehículo tipo UTV en el que viajaba Bastián, registró 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre. Este valor supera ampliamente la tolerancia cero vigente en la provincia de Buenos Aires.
  • Manuel Molinari, conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, arrojó 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre en su análisis toxicológico.

En ambos casos, los valores de alcohol en sangre exceden el límite legal en la provincia, donde desde 2023 rige el régimen de alcohol cero para conductores de vehículos.

Resultado del Padre de Bastián

El tercer imputado en la causa, Maximiliano Jerez, padre de Bastián, no registró presencia de alcohol en sangre en los análisis practicados.

Además, los peritajes descartaron la presencia de drogas o estupefacientes en las muestras de los tres conductores analizados, conforme a los reportes toxicológicos incorporados a la causa.

Contexto de la Investigación Toxicológica

Las pruebas se realizaron bajo una cadena de custodia estricta para garantizar la integridad de las muestras desde su extracción hasta el análisis final en el laboratorio. Esta etapa se consideró “clave” por los investigadores para establecer si las condiciones de los conductores pudieron haber influido en el accidente.

La defensa del padre de Bastián, representada por el abogado Matías Morla, había solicitado la presencia de un perito de parte y medidas especiales de manejo de muestras para permitir contrapericias si fuese necesario.

Implicancias para la Causa Judicial

Los resultados de los exámenes toxicológicos se incorporan al proceso que investiga las lesiones culposas agravadas que sufrieron las personas involucradas, incluido el menor Bastián. La presencia de alcohol en sangre en dos de los conductores podría influir en la valoración de la responsabilidad penal, tanto por la posible imprudencia al volante como por el incumplimiento de las normas de tránsito vigentes en la provincia de Buenos Aires.

Más leídas