Caso Bastián: inhabilitaron de por vida a los dos conductores involucrados

Francisco Díaz
Accidente en Pinamar: conductores dieron positivo en alcoholemia tras choque en médanos

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación para conducir de por vida de los dos conductores involucrados en el accidente ocurrido en el sector conocido como La Frontera, del distrito de Pinamar, en el que resultó gravemente herido Bastián, un niño de ocho años.

La medida fue adoptada luego de que la Justicia remitiera las actuaciones administrativas correspondientes, en las que se confirmó la presencia de alcohol en sangre en ambos conductores al momento del siniestro. Según precisaron desde la cartera bonaerense, que conduce Martín Marinucci, la sanción había sido dispuesta inicialmente el pasado 20 de enero por maniobras imprudentes y ahora quedó ratificada tras los resultados de las pericias.

La inhabilitación alcanza a Naomi Azul Quiróz, quien manejaba el vehículo tipo UTV en el que viajaba el menor junto a su padre, Maximiliano Jeréz, y otras dos niñas, y a Manuel Molinari, conductor de la camioneta 4×4 involucrada en la colisión.

De acuerdo a la información obtenida, Quiróz registraba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que los estudios toxicológicos realizados a Molinari arrojaron un resultado de 0,2 gramos por litro al momento del impacto.

Ambos valores adquieren especial relevancia debido a la vigencia del régimen de Alcohol Cero al volante en la provincia de Buenos Aires, implementado desde enero de 2023, que prohíbe cualquier nivel de alcohol en sangre al conducir.

En la resolución oficial se remarca que la conducta de los involucrados “implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros”, y se advierte que la reiteración de maniobras imprudentes en escenarios similares podría derivar en consecuencias fatales.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y remarcaron que este tipo de sanciones buscan preservar la vida y reforzar la prevención vial, especialmente en zonas de alto riesgo como las áreas de circulación recreativa y costera.

