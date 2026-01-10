Cambios en las rutas en Provincia de Buenos Aires: entre la nueva ola de privatizaciones y el aumento de peajes

Mientras los turistas llenan la Autovía 2, el Gobierno nacional acelera la “Etapa II” de la Red Federal de Concesiones que devuelve a manos privadas las rutas 3, 5 y 205. ¿Qué cambia para los conductores bonaerenses este enero de 2026?

El mapa vial de la provincia de Buenos Aires está sufriendo su mayor transformación en una década, y ocurre justo en el pico de la temporada de verano 2026. Si saliste a la ruta estos días, seguramente notaste el movimiento: no solo de autos, sino de cuadros tarifarios y carteles de gestión.

Hoy, 10 de enero, se confirma un escenario de “doble velocidad”: por un lado, la administración de Axel Kicillof ajustó las tarifas de los corredores balnearios (AUBASA) para sostener la gestión estatal; por el otro, el Gobierno de Javier Milei acaba de lanzar oficialmente la licitación para privatizar las arterias productivas más importantes que cruzan el territorio bonaerense, incluyendo la estratégica Ruta 5 y la Ruta 3.

Si tenés pensado viajar o vivís en las zonas afectadas, esto es lo que necesitás saber sobre el nuevo esquema que ya impacta en tu bolsillo y en la calidad del asfalto.

El fin de Corredores Viales: se privatizan las rutas 3 y 5

La noticia del día es el avance de la Red Federal de Concesiones. Tras la firma de los contratos de la “Etapa I” hace apenas 48 horas (que entregó el manejo de las rutas 12 y 14 en el Litoral a empresas privadas), el Ministerio de Economía puso en marcha hoy la Etapa II.

¿Qué significa esto para la Provincia de Buenos Aires? Que las rutas nacionales que conectan el AMBA con el interior productivo dejarán de ser operadas por la estatal Corredores Viales S.A. para pasar a concesionarias privadas bajo un sistema de “peaje sin subsidio”. El mantenimiento dependerá exclusivamente de lo que pagues en la cabina.

Las rutas bonaerenses que entran en esta nueva licitación son:

Ruta Nacional 3: Desde Ezeiza-Cañuelas hasta Bahía Blanca (clave para el transporte logístico).

Desde Ezeiza-Cañuelas hasta Bahía Blanca (clave para el transporte logístico). Ruta Nacional 5: El corredor que une Luján con Santa Rosa (La Pampa), vital para el agro.

El corredor que une Luján con Santa Rosa (La Pampa), vital para el agro. Ruta Nacional 205 y 226: Conectando zonas como Bolívar y Mar del Plata con el centro de la provincia.

Conectando zonas como Bolívar y Mar del Plata con el centro de la provincia. Autopistas de Acceso: Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

El dato: Las empresas que ganen estas licitaciones no recibirán fondos del Estado. Deberán financiar las obras y el mantenimiento 100% con la recaudación. Se espera que los nuevos operadores tomen posesión en los próximos meses.

AUBASA y el verano 2026: viajar a la Costa es más caro

Mientras Nación avanza con su plan de desregulación, la realidad en las rutas provinciales (gestionadas por la empresa pública AUBASA) es diferente, aunque el resultado para el usuario sea similar: pagar más.

Desde el pasado 3 de enero rige el nuevo cuadro tarifario autorizado por el gobierno bonaerense. El aumento ronda entre el 7% y el 10% y afecta directamente a quienes viajan este fin de semana a la Costa Atlántica.

Si vas rumbo a Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell, prepará la billetera (o cargá el TelePASE), porque los costos fijos han subido considerablemente.

Valores de referencia enero 2026 (hora pico):

Peaje / Estación Tarifa Manual (Auto) Tarifa TelePASE Autopista Bs. As. – La Plata (Hudson) $5.400 (hora pico) $5.307 (hora pico) Samborombón (Ruta 2) $7.000 $6.964 Maipú (Ruta 2) $7.000 $6.964 La Huella (Ruta 11) $7.000 $6.964 Mar Chiquita (Ruta 11) $3.300 $3.203 General Madariaga (Ruta 74) $3.000 $2.924

Nota: Los valores pueden variar según la categoría del vehículo y el horario.

Dos modelos en pugna en un mismo territorio

Lo que estamos viendo este enero de 2026 es la convivencia forzada de dos modelos de gestión diametralmente opuestos sobre el asfalto bonaerense:

Modelo Nacional (Milei): Retiro total del Estado. Las rutas 3, 5, 7, 8 y 9 pasan a privados. Si la ruta no es rentable por peaje, el mantenimiento queda en duda. El objetivo es déficit cero en obra pública. Modelo Provincial (Kicillof): Defensa de la gestión estatal a través de AUBASA. Se mantienen las rutas 2, 11, 63, 56 y 74 bajo órbita pública, pero la inflación obliga a trasladar costos al usuario para evitar el colapso operativo.

¿Qué conviene hacer?

Si sos usuario frecuente de las rutas que están por privatizarse (como la RN 5 o la RN 3), es probable que veas aumentos tarifarios más agresivos una vez que las nuevas empresas tomen el control efectivo, similar a lo que ya se anticipa en el Corredor del Litoral.

Por ahora, la recomendación de los expertos en vialidad para este verano es clara:

Adherí al TelePASE: La diferencia entre el pago manual y el automático se está ampliando. En las rutas de AUBASA, el descuento sigue siendo un alivio.

La diferencia entre el pago manual y el automático se está ampliando. En las rutas de AUBASA, el descuento sigue siendo un alivio. Chequeá el estado del tránsito: Con las obras de mantenimiento detenidas en varios tramos nacionales a la espera del traspaso a privados, hay zonas de la Ruta 3 y la 205 con calzada deteriorada.

Con las obras de mantenimiento detenidas en varios tramos nacionales a la espera del traspaso a privados, hay zonas de la Ruta 3 y la 205 con calzada deteriorada. Presupuestá el viaje: Un viaje ida y vuelta a la Costa en auto estándar ya supera los $35.000 solo en peajes (saliendo desde CABA), sin contar combustible.

Para más información oficial sobre los pliegos de licitación, podés consultar el sitio de Vialidad Nacional o ver el estado del tránsito en la web de AUBASA.