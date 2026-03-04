El calendario estalla: llega un espectacular doble feriado extra largo de 4 días y estas son las fechas exactas

Ignacio Hernández
feriados 2026 febrero

Arrancó marzo y las búsquedas sobre los próximos descansos se dispararon en todo el país, ya que el calendario oficial de este 2026 regala una configuración completamente inusual. Apenas dejamos atrás el calor del verano, los argentinos nos preparamos para disfrutar de un fenómeno poco frecuente: dos fines de semana extra largos de cuatro días consecutivos, separados por una única semana hábil de diferencia.

Esta seguidilla de jornadas ininterrumpidas representa una oportunidad de oro para el turismo interno y para quienes necesitan un corte en la rutina antes de que avance el frío otoñal. Al consultar el cronograma del Ministerio del Interior, queda claro que marzo y abril concentrarán el mayor movimiento turístico de la primera mitad del año, lo que obliga a planificar los viajes y escapadas con máxima anticipación.

La configuración exacta de los descansos consecutivos

feriados marzo 2026

El primer bloque de descanso llega en la recta final de este mes. Todo comenzará el sábado 21 de marzo, extendiéndose sin pausa hasta el martes 24. El Gobierno nacional fijó el lunes 23 como día no laborable con fines turísticos, empalmando directamente con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que constituye un feriado inamovible en todo el territorio nacional.

Apenas unos días después, la historia se repite con un evento que agita nuevamente el mapa de reservas. El jueves 2 de abril se produce una particular coincidencia histórica y litúrgica en el almanaque: se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y al mismo tiempo cae Jueves Santo. Sumando el Viernes Santo del 3 de abril, se conforma un nuevo puente de cuatro días de descanso hasta el domingo 5 de abril, culminando con la tradicional celebración de las Pascuas de Resurrección.

Fecha (2026)DíaMotivo conmemorativoCategoría legal
23 de marzoLunesFines TurísticosDía no laborable
24 de marzoMartesMemoria por la Verdad y la JusticiaFeriado inamovible
2 de abrilJuevesMalvinas / Jueves SantoFeriado inamovible (Doble)
3 de abrilViernesViernes SantoFeriado inamovible

La diferencia legal crucial para los trabajadores del sector privado

Al observar de cerca el decreto oficial, salta a la vista un detalle normativo fundamental que afecta los bolsillos y la presencialidad de miles de argentinos. Mientras que los días 24 de marzo, 2 y 3 de abril son feriados nacionales garantizados por la Ley de Contrato de Trabajo, el lunes 23 de marzo está catalogado estrictamente como “día no laborable”, lo que cambia por completo las reglas de juego.

Durante una jornada no laborable, la decisión de otorgar el día libre recae exclusivamente en la voluntad del empleador, a excepción de la administración pública, las escuelas y los bancos, que permanecen cerrados. Quienes deban prestar tareas durante ese lunes de puente turístico, percibirán su salario habitual sin el recargo del 100% que sí corresponde de manera obligatoria al trabajar un feriado nacional tradicional.

Destinos más buscados para aprovechar la temporada otoñal

Con la confirmación de estas fechas superpuestas, las plataformas de viajes ya reportan un pico dramático de reservas hacia distintas regiones. El clima templado del otoño argentino resulta ideal para visitar geografías que en pleno enero sufren temperaturas sofocantes o una aglomeración insostenible de visitantes.

  • Tandil (Provincia de Buenos Aires): La capital indiscutida de la Semana Santa en Argentina espera recibir miles de turistas atraídos por el imponente Monte Calvario, las ferias de artesanos y su clásica oferta gastronómica de quesos y salames de primer nivel.
  • Puerto Madryn (Chubut): Durante abril, se realiza el célebre Vía Crucis submarino, un evento único en el mundo que atrae a creyentes y curiosos que buscan una experiencia espiritual diferente combinada con la inmensidad del océano patagónico.
  • Cataratas del Iguazú (Misiones): El descenso de la humedad convierte a la selva en el escenario perfecto para recorrer las pasarelas del Parque Nacional de forma cómoda y disfrutar del imponente caudal de la Garganta del Diablo.
  • Sierras de Córdoba: La famosa Misa Criolla en la capital y los recorridos por las estancias jesuíticas son el plato fuerte para quienes buscan un turismo rural enriquecido con historia nacional y paisajes serranos.
  • Salta y Jujuy: El tradicional circuito de las iglesias coloniales y las peñas folclóricas experimentan su temporada alta, ofreciendo una inmersión profunda en las raíces religiosas y culturales del norte argentino.

Recomendaciones logísticas para evitar contratiempos de último momento

Organizar una salida en fechas de tan altísima demanda exige cierta frialdad estratégica. El principal error de los viajeros es postergar la contratación del alojamiento y el transporte, lo que garantiza enfrentarse a precios exorbitantes o, en el peor de los casos, a una absoluta falta de disponibilidad en las plazas turísticas principales.

Además de asegurar el hospedaje con anticipación, es vital comprar previamente las entradas a los parques nacionales o atractivos cerrados, ya que muchos implementaron sistemas de cupos diarios que se agotan online. Para quienes viajen en vehículo propio, revisar la mecánica del auto y planificar rutas alternativas será determinante para sortear los clásicos embotellamientos que colapsan las rutas nacionales durante las horas pico de éxodo.

