Calendario escolar 2026 en Argentina: ¿Cuándo empiezan las clases en cada provincia?

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina ya está definido de manera oficial. Tras la última asamblea del Consejo Federal de Educación, las 24 jurisdicciones del país establecieron sus propios cronogramas, manteniendo el objetivo nacional de garantizar al menos 190 días de clases efectivos. La novedad para este año es el inicio escalonado, con distritos que abrirán sus puertas a mediados de febrero mientras que el grueso del país lo hará en marzo.

A continuación, detallamos toda la información actualizada provincia por provincia, incluyendo fechas de inicio, vacaciones de invierno y finalización del ciclo.

Provincias que comienzan las clases en febrero 2026

Santiago del Estero se posiciona como la primera provincia en iniciar las clases, abriendo el calendario escolar el miércoles 18 de febrero. El resto de las jurisdicciones que adelantan su comienzo para asegurar la continuidad pedagógica son:

23 de febrero: Chubut (período común), Jujuy y San Luis (niveles inicial y primario).

Chubut (período común), Jujuy y San Luis (niveles inicial y primario). 24 de febrero: Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego. 25 de febrero: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA – inicial y primaria), Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y San Luis (nivel secundario).

En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires, el nivel secundario tendrá un inicio diferenciado, comenzando el lunes 2 de marzo para equiparar la carga horaria.

El resto del país inicia el 2 de marzo

La mayoría de las provincias argentinas, incluyendo la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, darán inicio al ciclo lectivo el lunes 2 de marzo. Este grupo incluye a:

Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

También se suma a esta fecha el nivel secundario de CABA y Mendoza, completando así el mapa educativo nacional para la primera semana de marzo.

Vacaciones de invierno 2026: tres ventanas de descanso

El receso invernal no será uniforme en todo el país, lo que permite una mejor distribución del turismo interno. Las fechas se dividen en tres grupos:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires (Provincia), CABA, Chaco y Santiago del Estero.

Cierre del ciclo lectivo 2026 y días efectivos de clase

Para cumplir con la resolución del Consejo Federal de Educación, que exige un mínimo de cuatro horas reloj de actividad para considerar un día como “clase efectiva”, el calendario se extiende en varios distritos hasta casi la víspera de Navidad.

La mayoría de las provincias finalizarán sus actividades el 18 de diciembre. No obstante, algunas jurisdicciones prolongarán el ciclo: Buenos Aires y Mendoza terminarán el 22 de diciembre, mientras que La Pampa será la última en cerrar las escuelas, el 23 de diciembre.