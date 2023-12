Calculara de Vacaciones Online: Calcular días y plus vacacional

Llega el verano en Argentina y con él, la temporada de vacaciones. Es el momento en que los trabajadores comienzan a preguntarse “cuántos días de descanso me corresponden y cómo calcular el plus vacacional“. Para facilitar este proceso, hemos desarrollado una herramienta interactiva que te permitirá calcular de manera sencilla y rápida tus días de vacaciones y el plus vacacional.

¿Cómo funciona la calculadora de vacaciones?

Nuestra calculadora es una herramienta fácil de usar que te permite ingresar tu fecha de inicio de trabajo y tu salario mensual. Con estos datos, la calculadora determinará automáticamente tus días de vacaciones basados en tu antigüedad y calculará el plus de vacaciones.

Calculadora de Días de Vacaciones y Plus Vacacional Fecha de Inicio de Trabajo: Salario Mensual: Resultados: Días de Vacaciones: Plus Vacacional:

¿Cuántos días de vacaciones me corresponden?

Según la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina (Ley 20744), los días de vacaciones varían según la antigüedad del trabajador en la empresa:

Menos de 5 años: 14 días hábiles.

De 5 a 10 años: 21 días hábiles.

De 10 a 20 años: 28 días hábiles.

Más de 20 años: 35 días hábiles.

Cálculo del Plus Vacacional

El plus vacacional es un beneficio adicional que se paga durante el período de vacaciones. Para calcularlo, se toma el salario del último mes y se divide por 25. Luego, se multiplica ese resultado por la cantidad de días de vacaciones. Por ejemplo, si tu salario es de $100.000 y tomas 14 días de vacaciones, tu plus sería de $56.000.

Uso de la calculadora de vacaciones

Simplemente ingresa tu fecha de inicio de trabajo y tu salario mensual en los campos correspondientes y haz clic en “Calcular”. La calculadora te mostrará tus días de vacaciones y el plus vacacional estimado.