Bono de Fin de Año para Estatales Bonaerenses: Definiciones, Paritarias y Municipios que confirmaron el pago

A horas de la Navidad y con el cierre del año fiscal, la incertidumbre sobre el pago de un bono extraordinario para los trabajadores del sector público de la Provincia de Buenos Aires ha quedado despejada. El gobierno provincial y las distintas intendencias han adoptado estrategias diferentes frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Mientras la administración de Axel Kicillof confirmó su postura respecto a la suma fija para la administración central, un grupo importante de municipios bonaerenses decidió avanzar por cuenta propia con bonos de fin de año para sus empleados. A continuación, el detalle de la situación salarial, paritarias y el mapa de distritos que otorgan el beneficio.

La decisión de la Provincia: Sin bono, foco en paritarias

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ratificó que no habrá pago de un bono de fin de año para los empleados públicos provinciales (docentes, médicos, judiciales, administrativos y policías). La decisión fue comunicada a los gremios estatales en las últimas mesas técnicas.

El argumento oficial se centra en la administración austera de los recursos para garantizar el pago del Medio Aguinaldo (SAC) en tiempo y forma —que ya fue depositado— y el sueldo de diciembre sin desdoblamientos. En lugar de una suma fija discrecional, la estrategia provincial apuesta a la reapertura de paritarias en enero de 2026, donde se buscará recomponer el salario básico, impactando en la antigüedad y la carrera administrativa, algo que los bonos por única vez no logran.

La excepción: Municipios que confirmaron el pago de Bonos

A diferencia de la Gobernación, varios intendentes cuentan con “caja” propia o han decidido priorizar la inyección de dinero en el consumo local mediante bonos navideños. El mapa de pagos extras es variado y depende de la negociación de cada sindicato municipal.

Entre los distritos que sí confirmaron y/o pagaron sumas extras se encuentran:

La Matanza: Otorgó uno de los bonos más altos del conurbano, superando los $300.000, para reforzar los ingresos de la planta municipal antes de las fiestas.

Otorgó uno de los bonos más altos del conurbano, superando los $300.000, para reforzar los ingresos de la planta municipal antes de las fiestas. Lomas de Zamora y Lanús: Ambos municipios del sur del GBA acordaron refuerzos económicos para sus trabajadores.

Ambos municipios del sur del GBA acordaron refuerzos económicos para sus trabajadores. Avellaneda, Ensenada y Tigre: Distritos que mantienen una política sostenida de bonos de fin de año para complementar el aguinaldo.

Distritos que mantienen una política sostenida de bonos de fin de año para complementar el aguinaldo. Interior de la Provincia: Se suman a la lista municipios como Luján, Lincoln, Olavarría, Pehuajó y Tandil. En estos casos, los montos varían según la categoría y la modalidad de contratación, pero todos funcionan como un alivio al bolsillo para el cierre de 2025.

Si sos empleado municipal y tu distrito no figura en esta lista, se recomienda consultar con el delegado gremial local, ya que algunos acuerdos se cierran a último momento o se pagan desdoblados en enero.

Fechas clave: Cuándo se cobra el sueldo de diciembre

Para los estatales provinciales que dependen de la administración central (Ministerios, DGCyE, Salud, Seguridad), el cronograma estimado para el cobro de haberes de diciembre es el habitual:

Acreditación de haberes: Se espera para los primeros días hábiles de enero (entre el jueves 2 y el martes 7 de enero de 2026).

Se espera para los primeros días hábiles de enero (entre el jueves 2 y el martes 7 de enero de 2026). Aguinaldo: Ya fue liquidado y acreditado previo a la Navidad.

Perspectiva 2026: Paritarias de verano

Sin el aliciente del bono, la expectativa de los gremios (ATE, UPCN, AJB, Frente de Unidad Docente) está puesta totalmente en la primera quincena de enero.

La exigencia sindical será un aumento que recupere los puntos perdidos contra la inflación en el último bimestre de 2025 y que se aplique retroactivo o con celeridad en los primeros cobros del año. La Provincia ha manifestado su voluntad de diálogo, pero advierte que la pauta salarial estará atada estrictamente a la recaudación y a los fondos coparticipables que envíe Nación.