Bono para jubilados en febrero 2026: quiénes lo cobran, montos actualizados y beneficios vigentes

Febrero arranca con definiciones clave para millones de jubilados y pensionados. Al aumento mensual por movilidad se suma la continuidad del bono extraordinario y una serie de beneficios vigentes de ANSES y PAMI que impactan de forma directa en el bolsillo. A continuación, el detalle completo para saber cuánto se cobra, quiénes acceden y qué otros beneficios siguen activos.

De cuánto es el bono para jubilados en febrero 2026

En febrero de 2026 se mantiene el bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga junto con el haber mensual, no requiere trámite previo y no tiene descuentos.

Quiénes cobran el bono y cómo se aplica

El bono se liquida según el nivel de ingresos:

Haber mínimo o inferior : corresponde el bono completo de $70.000 .

: corresponde el . Haberes superiores al mínimo : el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope.

: el bono se paga de forma hasta alcanzar un tope. Haberes que superan el tope: no acceden al bono.

El tope de ingresos para cobrar el refuerzo se fija en el valor del haber mínimo de febrero más $70.000.

Aumento por movilidad: cuánto suben las jubilaciones en febrero

El aumento de febrero 2026 se calcula según el esquema de movilidad mensual, que ajusta los haberes de acuerdo al IPC de dos meses atrás. En este caso, se toma como referencia la inflación de diciembre de 2025.

Montos estimados en febrero 2026 con bono incluido

Prestación Haber de febrero (sin bono) Bono Total estimado Jubilación mínima $359.079,70 $70.000 $429.079,70 PUAM $287.263,76 $70.000 $357.263,76 Pensión no contributiva $251.355,79 $70.000 $321.355,79 Tope para cobrar bono $429.079,70

Ejemplos prácticos del bono proporcional

Haber de $380.000 → bono parcial de $49.079,70 → total $429.079,70.

Haber de $420.000 → bono parcial de $9.079,70 → total $429.079,70.

Haber superior a $429.079,70 → no corresponde bono.

Beneficios vigentes para jubilados desde ANSES

Además del bono, ANSES mantiene una serie de beneficios que continúan vigentes en febrero 2026:

Medicamentos gratuitos para beneficiarios de PAMI con cobertura total o parcial.

para beneficiarios de PAMI con cobertura total o parcial. Acceso a créditos para jubilados , con cuotas descontadas del haber y tasas subsidiadas.

, con cuotas descontadas del haber y tasas subsidiadas. Asignaciones familiares para jubilados con cargas de familia habilitadas.

para jubilados con cargas de familia habilitadas. Descuentos automáticos en servicios adheridos mediante convenios vigentes.

en servicios adheridos mediante convenios vigentes. Atención preferencial en oficinas y canales digitales.

Cómo acceder a los créditos

Créditos para jubilados en Banco Nación: los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco Nación pueden acceder a líneas de crédito personales con tasas subsidiadas y cuotas fijas descontadas directamente del haber mensual. El trámite puede iniciarse de forma presencial en sucursales o a través de los canales digitales del banco. El monto disponible depende del ingreso mensual y la edad del solicitante, y la cuota no puede superar un porcentaje del haber para garantizar la capacidad de pago.

Créditos para jubilados en Banco Provincia: quienes cobran su jubilación en el Banco Provincia pueden solicitar préstamos personales especiales para jubilados, con plazos amplios y acreditación rápida. La gestión se realiza desde la app Cuenta DNI o BIP, así como también en sucursal. En estos créditos, la cuota se debita automáticamente del haber y el banco evalúa el monto máximo según los ingresos y el historial del beneficiario, sin necesidad de garantes.

Beneficios y programas activos de PAMI en febrero 2026

PAMI continúa ofreciendo una amplia red de beneficios sociales y sanitarios para jubilados y pensionados:

Medicamentos sin costo incluidos en el vademécum social.

incluidos en el vademécum social. Programas de alimentación saludable y módulos alimentarios.

y módulos alimentarios. Turismo social con viajes subvencionados dentro del país.

con viajes subvencionados dentro del país. Talleres y actividades recreativas presenciales y virtuales.

presenciales y virtuales. Atención médica integral con cobertura en clínicas, hospitales y centros propios.

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026

Haberes que no superan el mínimo

DNI 0: 9 de febrero

DNI 1: 10 de febrero

DNI 2: 11 de febrero

DNI 3: 12 de febrero

DNI 4: 13 de febrero

DNI 5: 18 de febrero

DNI 6 y 7: 19 de febrero

DNI 8 y 9: 20 de febrero

Haberes que superan el mínimo

DNI 0 y 1: 23 de febrero

DNI 2 y 3: 24 de febrero

DNI 4 y 5: 25 de febrero

DNI 6 y 7: 26 de febrero

DNI 8 y 9: 27 de febrero

