Bono Jubilados Febrero 2026: Nuevos montos, fechas de cobro y aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha confirmado los valores actualizados para las jubilaciones y pensiones correspondientes a febrero de 2026. Con el dato de inflación de diciembre ya publicado por el INDEC, se activa automáticamente la nueva fórmula de movilidad que ajusta los haberes mensualmente. En este artículo detallamos cuánto vas a cobrar de bolsillo, las fechas exactas según tu DNI y la confirmación oficial sobre el bono extraordinario.

¿Cuánto cobran los jubilados en febrero 2026?

A partir de febrero, los haberes previsionales recibirán un aumento del 2,84%. Este porcentaje corresponde exactamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Con este ajuste, los montos quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: El haber básico pasa a ser de $359.219,42 .

El haber básico pasa a ser de . Bono Extraordinario: Se mantiene el pago del refuerzo de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Se mantiene el pago del refuerzo de para quienes perciben la mínima. Total de Bolsillo (Mínima + Bono): Un jubilado de la mínima cobrará en mano un total de $429.219,42.

Es importante aclarar que el bono de $70.000 se paga completo a quienes cobran la mínima. Para aquellos que superan el haber mínimo pero no alcanzan el tope de $429.219,42, ANSES abonará un proporcional hasta llegar a esa cifra final.

Pensiones No Contributivas y PUAM: Nuevos Valores

El aumento del 2,84% y el bono también impactan en las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Los montos finales para febrero son:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): Haber de $287.375,54 + Bono de $70.000 = $357.375,54 .

Haber de $287.375,54 + Bono de $70.000 = . PNC por Invalidez y Vejez: Haber de $251.453,59 + Bono de $70.000 = $321.453,59 .

Haber de $251.453,59 + Bono de $70.000 = . PNC para Madres de 7 hijos: Es equivalente a una jubilación mínima, por lo que cobrarán $429.219,42 (con bono incluido).

Calendario de Pagos ANSES Febrero 2026

El organismo previsional ya ha difundido el cronograma de pagos. Debido a los feriados de Carnaval, es fundamental prestar atención a las fechas para evitar inconvenientes en el cobro.

Jubilados y pensionados que NO superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 : lunes 9 de febrero

: lunes 9 de febrero DNI terminados en 1 : martes 10 de febrero

: martes 10 de febrero DNI terminados en 2 : miércoles 11 de febrero

: miércoles 11 de febrero DNI terminados en 3 : jueves 12 de febrero

: jueves 12 de febrero DNI terminados en 4 : viernes 13 de febrero

: viernes 13 de febrero DNI terminados en 5 : miércoles 18 de febrero (lunes 16 y martes 17 son feriados de Carnaval)

: miércoles 18 de febrero (lunes 16 y martes 17 son feriados de Carnaval) DNI terminados en 6 y 7 : jueves 19 de febrero

: jueves 19 de febrero DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

Jubilados y pensionados que SUPERAN el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 23 de febrero

: lunes 23 de febrero DNI terminados en 2 y 3 : martes 24 de febrero

: martes 24 de febrero DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 25 de febrero

: miércoles 25 de febrero DNI terminados en 6 y 7 : jueves 26 de febrero

: jueves 26 de febrero DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero

Aclaración importante sobre “super bonos”

En los últimos días han circulado versiones sobre bonos de montos superiores a los $600.000. Es vital aclarar que dichas cifras suelen corresponder a sumatorias de beneficios específicos (como la Asignación Universal por Hijo combinada con Tarjeta Alimentar y Ayuda Escolar) o a sentencias judiciales retroactivas particulares. Para el universo general de jubilados y pensionados, el único bono oficial confirmado por el Gobierno para febrero es el refuerzo de $70.000.