Boca vs Racing en vivo hoy: dónde ver online gratis, horarios y formaciones confirmadas

Boca Juniors y Racing Club se enfrentan hoy en una semifinal decisiva. El Xeneize y la Academia definen el pase a la final en un duelo de alto voltaje en La Bombonera. A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber: el horario confirmado, los canales que transmiten el partido y las opciones para verlo online.

Horario confirmado: ¿A qué hora juegan Boca vs Racing?

El partido comenzará oficialmente a las 19:00 horas de Argentina. A continuación, la lista de horarios ajustada para ver la semifinal desde otros países:

Argentina: 19:00 horas

19:00 horas Uruguay: 19:00 horas

19:00 horas Chile: 19:00 horas

19:00 horas Brasil: 19:00 horas

19:00 horas Paraguay: 19:00 horas

19:00 horas Bolivia: 18:00 horas

18:00 horas Venezuela: 18:00 horas

18:00 horas Colombia: 17:00 horas

17:00 horas Ecuador: 17:00 horas

17:00 horas Perú: 17:00 horas

17:00 horas México: 16:00 horas

16:00 horas España: 23:00 horas

Dónde ver Boca vs Racing en vivo hoy

Para ver la semifinal en Argentina, es necesario contar con el servicio de televisión por cable y el Pack Fútbol activo. La transmisión estará a cargo de:

ESPN Premium

TNT Sports

Cómo ver Boca vs Racing gratis o gastando poco: Trucos legales

Si no tenés contratado el Pack Fútbol y buscás alternativas para no perderte la semifinal, existen algunas opciones legales que podés explorar aprovechando períodos de prueba o servicios internacionales.

1. Pruebas gratuitas de plataformas de Streaming (Free Trials)

Algunas plataformas ofrecen períodos de prueba para nuevos usuarios. Aunque el “Pack Fútbol” suele ser un adicional pago, a veces surgen promociones específicas:

DirecTV GO (DGO): A menudo ofrece 3 días de prueba gratis de su plan básico. Tip: Revisá si la promoción vigente del fin de semana incluye la apertura temporal de los canales deportivos premium.

A menudo ofrece de su plan básico. Tip: Revisá si la promoción vigente del fin de semana incluye la apertura temporal de los canales deportivos premium. Fanatiz (Desde el exterior): La plataforma global de fútbol argentino suele ofrecer 7 días de prueba gratuita en sus planes anuales o mensuales (“Front Row”). Si usás una VPN simulando estar en Estados Unidos o Europa, podrías acceder a esta prueba y ver el partido legalmente sin costo inicial (recordá cancelar antes de que termine el periodo).

2. El “truco” de las Casas de Apuestas (Streaming en vivo)

Esta es una de las opciones más utilizadas por usuarios avanzados. Muchos sitios de apuestas deportivas legales tienen derechos de transmisión de partidos para sus usuarios (“Live Streaming”).

¿Cómo funciona? Sitios internacionales como Bet365 suelen transmitir la Liga Argentina en vivo. El requisito no es pagar una suscripción, sino tener una cuenta creada y saldo positivo (aunque sea el mínimo, o haber realizado una apuesta en las últimas 24 horas).

Sitios internacionales como suelen transmitir la Liga Argentina en vivo. El requisito no es pagar una suscripción, sino tener una cuenta creada y (aunque sea el mínimo, o haber realizado una apuesta en las últimas 24 horas). ¿Necesito VPN? Sí. Generalmente, la transmisión está bloqueada si entrás desde Argentina (porque los derechos los tiene la TV local). Para verlo, activá tu VPN eligiendo una ubicación como Reino Unido, España o Brasil, ingresá a tu cuenta de apuestas y buscá el evento en vivo. La pantalla suele ser más chica, pero es legal y funcional.

3. Promociones con Socios (Nivel 6, Personal, etc.)

Antes de pagar el precio de lista, chequeá tus beneficios actuales:

Mercado Libre / Disney+: Si tenés suscripción a Meli+ (Nivel 6), revisá si tu plan de Disney+ Estándar o Premium incluye la transmisión de ESPN Premium sin costo extra, ya que a veces habilitan partidos específicos.

Si tenés suscripción a Meli+ (Nivel 6), revisá si tu plan de Disney+ Estándar o Premium incluye la transmisión de ESPN Premium sin costo extra, ya que a veces habilitan partidos específicos. Clientes Personal Flow: A veces la compañía bonifica el primer mes del Pack Fútbol a sus clientes de abono móvil o internet. Revisá la app “Mi Personal” en la sección de beneficios.

Opciones para ver online en directo

Si no tenés TV cerca, podés seguir el partido desde tu celular, tablet o PC a través de las plataformas digitales oficiales (requieren suscripción):

Flow: Canal asignado de ESPN Premium o TNT Sports.

Canal asignado de ESPN Premium o TNT Sports. DGO (DirecTV GO): Señales deportivas en vivo.

Señales deportivas en vivo. Telecentro Play: Disponible para clientes con pack activo.

Cómo ver desde el exterior

Si estás fuera del país, podés utilizar servicios legales internacionales:

Fanatiz: Plataforma global de fútbol argentino (PPV o suscripción).

Plataforma global de fútbol argentino (PPV o suscripción). AFA Play: Streaming oficial para el exterior.

Streaming oficial para el exterior. Star+ / Disney+: En algunos países de Latinoamérica retransmiten la señal de ESPN.

Probables formaciones para la semifinal

Los entrenadores ponen lo mejor que tienen para buscar el boleto a la final. Estas son las alineaciones que se perfilan para arrancar el partido:

Boca Juniors

Leandro Brey; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Kevin Zenón; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Racing Club

Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Gabriel Rojas; Agustín Almendra, Juan Nardoni, Juanfer Quintero; Santiago Solari, Adrián Martínez y Maximiliano Salas.

Lo que está en juego

Al tratarse de una semifinal, no hay margen de error. El ganador avanzará directamente al partido definitorio por el título. En caso de igualdad en los 90 minutos, el reglamento estipula que la definición podría ir a penales (según el reglamento específico de la competencia actual).