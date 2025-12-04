AFA Play 2025: Cómo funciona, precios y el nuevo fútbol de Ascenso en vivo

En la era del streaming, el fútbol argentino tiene su propio espacio digital. AFA Play se consolida como la plataforma oficial de contenidos de la Asociación del Fútbol Argentino, y recientemente ha dado el golpe más importante de su historia: convertirse en la pantalla oficial de las categorías de ascenso.

Si sos fanático de la “Scaloneta”, seguís la campaña de tu equipo en la Primera Nacional o querés ver a las futuras promesas, te contamos todo lo que tenés que saber sobre este servicio.

¿Qué es AFA Play?

AFA Play es la plataforma OTT (Over The Top) oficial de la AFA. Funciona de manera similar a Netflix o Disney+, pero con un contenido 100% temático dedicado a la historia y el presente del fútbol nacional.

Está diseñada para llegar a hinchas de todo el mundo, pero con sus últimas actualizaciones, se ha vuelto una herramienta clave también para el público local.

¿Cuánto cuesta AFA Play?

La plataforma opera bajo un modelo mixto o “Freemium”. Gran parte del contenido de archivo y entrevistas es gratuito y solo requiere registrarse con un correo electrónico. Sin embargo, para acceder a las transmisiones en vivo del Ascenso y a los estrenos exclusivos, es necesario contratar una suscripción de pago. AFA Play ofrece pases mensuales y anuales, cuyos valores en pesos argentinos se actualizan periódicamente por inflación, por lo que se recomienda consultar el sitio web oficial para conocer el precio exacto al momento de contratar.

¿Qué contenido se puede ver en AFA Play?

A diferencia de los servicios de cableoperadores tradicionales, la plataforma ofrece un catálogo que combina transmisiones en vivo exclusivas y material On Demand.

1. ¡NUEVO! Todo el Fútbol de Ascenso

Es la gran novedad que revoluciona el mercado. AFA Play es la encargada de transmitir el ascenso argentino. Esto significa que los hinchas de la Primera Nacional, B Metropolitana y otras categorías inferiores pueden seguir los partidos de sus equipos directamente por la plataforma. Es una solución ideal para ver aquellos encuentros que muchas veces no entraban en la grilla reducida de la televisión por cable.

2. La intimidad de la Selección Argentina

Ofrece acceso a cámaras exclusivas, entrenamientos, viajes y documentales inéditos sobre las conquistas de la Selección Mayor. Es el único lugar donde ver la “cocina” de la Scaloneta, incluyendo material exclusivo sobre la Copa América y el camino a la Copa del Mundo.

3. Torneo de Reserva y Fútbol Femenino

Para los analistas y cazatalentos, AFA Play transmite en vivo los partidos del Torneo Proyección (Reserva). También ofrece una amplia cobertura del Campeonato Femenino YPF y partidos de Futsal, dando visibilidad a disciplinas que no siempre tienen lugar en la TV abierta.

4. Archivo Histórico y Entrevistas

La plataforma cuenta con un archivo gigante de partidos completos y resúmenes históricos (desde goles de Maradona hasta finales retro). Además, incluye secciones de entrevistas “mano a mano” con las figuras actuales de la Liga.

¿Puedo ver la Liga Profesional (Primera División) en vivo?

Aquí es importante hacer la distinción según tu ubicación geográfica:

En Argentina: Los derechos de la Liga Profesional de Fútbol (Primera División) siguen perteneciendo a las cadenas del “Pack Fútbol” (TNT Sports y ESPN). Por lo tanto, AFA Play no transmite la Primera en vivo para Argentina , aunque sí ofrece los resúmenes y goles post-partido.

En el Exterior: Para usuarios fuera del país, la plataforma suele funcionar como la pantalla oficial para ver la Liga Profesional en vivo (dependiendo de los derechos en cada territorio).

¿Cómo acceder a AFA Play?

La plataforma es accesible desde múltiples dispositivos:

Web: A través de cualquier navegador en afaplay.com.

A través de cualquier navegador en afaplay.com. Móviles: Dispone de aplicaciones oficiales para Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

Dispone de aplicaciones oficiales para (Google Play Store) y (App Store). Smart TV: Compatible con dispositivos como Chromecast, Apple TV, Fire TV y Android TV para enviar la señal directo al televisor.

Conclusión: ¿Vale la pena?

Con la incorporación del Ascenso a su grilla, AFA Play ha pasado de ser un “lujo” para fanáticos de la Selección a ser un servicio indispensable para el hincha del fútbol de ascenso que quiere seguir a su equipo a todas partes, sin depender de si lo televisan o no por el cable tradicional.